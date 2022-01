Apex Legends Ribellione - lotta per la sopravvivenza di Mad Maggie

Tenetevi forte - la città galleggiante dell'Olimpo sembra crollare in Apex Legends: Ribellione! Nel frattempo, la nuova leggenda di Ribellione, Mad Maggie - una spietata signora della guerra punk-rock e la più meschina pazza della Frontiera - deve combattere per rimanere in vita dopo essere stata condannata a morte in combattimento negli Apex Games.

Maggiori dettagli su Apex Legends: Ribellione saranno rivelati nei prossimi giorni, fino al lancio ufficiale dell'aggiornamento l'8 febbraio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.

Altre News per: apexlegendsribellionelottasopravvivenzamaggie