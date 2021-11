Black Friday Teufel: offerte incredibili

Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità e sbarcata lo scorso dicembre in Italia, propone sul proprio webshop le offerte per il Black Friday, con sconti fino al 41%. Qui una selezione delle migliori per ogni categoria.





STEREO/ HOME CINEMA

Per trasformare ogni serata in un'esperienza di home cinema, ecco le offerte di Teufel su impianti stereo e soundbar:





THEATER 500





L’iconico diffusore stereo a torre di Teufel T500 è un vero direttore d’orchestra. Il suo suono è naturale, preciso e bilanciato, per riprodurre al meglio musica, film e videogiochi. Tutto ciò grazie al sistema a 3 vie con 2 woofer super potenti, che garantiscono bassi profondi anche senza subwoofer aggiuntivo, e alla tecnologia di allineamento temporale, per una spazialità e tracciatura dettagliate e una diffusione del suono ampia e costante in qualsiasi punto della stanza. Infine, il sistema bass reflex downfire consente l’installazione a parete o liberamente nell'ambiente.



Prezzo consigliato: 899,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 599,99 € (-33% off)

Risparmio: 300 €

ULTIMA 40

Grande, potente, completo anche senza subwoofer: ULTIMA 40 è la leggenda di casa Teufel. Questa coppia di diffusori HiFi da pavimento è da sempre sinonimo di un ottimo rapporto tra prezzo e qualità del suono per spazi fino a 35 m².

Integra tecnologie di classe superiore, come i phase plug e wave guide nel tweeter o il sistema a 3 vie con due woofer in fibra di vetro ad alta potenza, e garantisce un suono sempre nitido e bilanciato in qualsiasi frequenza. Questo lo rende adatto ogni genere musicale, ma anche a riprodurre l'audio dei videogiochi e i dialoghi in TV con incredibile precisione.

Disponibile anche in versione 5.1, con subwoofer T10 e trasmettitore radio per un sorround avvolgente come mai prima.

Prezzo consigliato (versione base ULTIMA 40): 499.99€

Prezzo scontato Black Friday (versione base ULTIMA 40): 349,99 € (-30% off)

Risparmio: 150 €





Prezzo consigliato (versione set 5.1): 999,99 €

Prezzo scontato Black Friday (versione set 5.1): 699,99 € (-30% off)

Risparmio: 300 €





CINEBAR ONE (2020)

CINEBAR ONE (2020) è una soluzione versatile e ultracompatta (solo 35 x 6,80 x 11,30 cm x 1,10 kg) dal suono cristallino. Si distingue grazie ai quattro driver ad alte prestazioni e amplificatori di potenza di classe D, che offrono una migliore intellegibilità del parlato anche a volumi elevati, e alla Tecnologia Dynamore® Ultra, con diffusore laterale per un surround virtuale, diffusore frontale e bass reflex per bassi potenti e profondi in ogni direzione. Completa le caratteristiche il Bluetooth 4.0 con aptX® per uno streaming musicale senza fili e in qualità CD, che rende questa soundbar perfetta per gli amanti del cinema e dei videogiochi.





Prezzo consigliato: 269,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 199,99 € (-25% off)

Risparmio: 70 €

CUFFIE BLUETOOTH

Per accompagnano ogni momento della giornata con la giusta colonna sonora, Teufel propone la sua selezione di cuffie scontate:





SUPREME ON

Queste cuffie on-ear uniscono suono high-end, ottima qualità dei materiali e una durata di riproduzione continua di 30 ore in un design ricercato e colorato all’insegna del comfort (solo 165 grammi). Le SUPREME ON offrono grande fedeltà audio e potenza su ogni dispositivo grazie al driver HD lineare da 40mm, e ai e magneti al neodimio. Il Bluetooth 5.0 con aptX™ e AAC assicura invece un collegamento stabile di elevata qualità.

Possibile anche scatenersi insieme con le modalità Share Mode, per guardare serie TV o ascoltare musica anche in compagnia collegando due dispositivi in modalità wireless a uno stesso smartphone, tablet o PC, e Party Mode, per connettere contemporaneamente una cuffia a due sorgenti. Disponibili in sei colori.

Prezzo consigliato: 149.99€

Prezzo scontato Black Friday: 99.99€ (-33% off)

Risparmio: 50 €





REAL BLUE NC





Con il loro design fresco e moderno, la grande comodità di utilizzo, e l’autonomia di 60+ h, le cuffie over-ear REAL BLUE NC sono perfette per spostarsi nella grande città. Grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, queste cuffie Bluetooth bloccano i fastidiosi rumori di fondo in modo da poter godere di un suono hi-fi puro anche in ambienti molto rumorosi. I grandi driver HD lineari, con magneti al neodimio, permettono volumi elevati senza distorsioni e un suono sempre cristallino. E la gestione è facilissima con lo smart touch control per il controllo della musica, del volume e delle telefonate, sempre e ovunque.

Prezzo consigliato: 229.99€

Prezzo scontato Black Friday: 129.99€ (-43% off)

Risparmio: 100 €









CAGE









Le CAGE di Teufel sono le cuffie gaming over-ear dal suono potente e cristallino, massimo comfort e possibilità di personalizzazione: l'ideale per musica, film e videogiochi. I loro driver HD lineari da 40 mm garantiscono bassi pieni e profondi e alti dettagliati, mentre i profili audio personalizzabili, l’audio surround virtuale da PC, il microfono HD per la migliore intelligibilità del parlato, e la cancellazione intelligente dell'eco con secondo microfono le rendono una soluzione premium per i gamer più esigenti.

Prezzo consigliato: 169.99€

Prezzo scontato Black Friday: 99.99€ (-41% off)

Risparmio: 70 €





AIRY TRUE WIRELESS

Gli auricolari Bluetooth 5.0 AIRY TRUE WIRELESS offrono il massimo comfort e un’impressionante autonomia. Il peso di soli 49 grammi (insieme alla custodia), e i morbidi ganci auricolari in silicone garantiscono la massima vestibilità, mentre la durata di riproduzione continua di 6 ore con una sola ricarica (e ben 25 ore nella custodia di ricarica), invece, li rende i perfetti compagni di viaggio, adatti anche nelle avventure più impegnative, grazie alla garanzia di impermeabilità agli schizzi d’acqua IPX5. E servono solo 15 minuti per godersi un’ora di musica! La qualità audio è assicurata dai driver HD lineari al neodimio, che garantiscono un’efficace riduzione del suono esterno, alti precisi e bassi profondi. Disponibili in quattro colorazioni.

Prezzo consigliato: 149.99€

Prezzo scontato Black Friday: 89.99€ (-40% off)

Risparmio: 60 €





RADIO / SPEAKER BLUETOOTH

Oggetti perfetti per l’interno l’esterno, Teufel ha l'altoparlante Bluetooth giusto per ogni esigenza:

BOOMSTER (2020)





Molto più di un semplice speaker: la seconda generazione dell’iconico e amatissimo BOOMSTER di casa Teufel offre nuove opzioni di riproduzione, inclusa la radio digitale DAB+ e una batteria agli ioni di litio ad alta capacità, per tempi di riproduzione continua fino a 16 ore e un’efficace funzione powerbank.

Questa radio stereo Bluetooth con subwoofer downfire, sistema a 3 vie: 2 tweeter, 2 altoparlanti midrange subwoofer è uno dei must-have di Teufel per un suono hi-fi dettagliato e ricco di bassi.

Prezzo consigliato: 349.99€

Prezzo scontato Black Friday: 234.99€ (-32% off)

Risparmio: 115 €

BOOMSTER GO

Nella categoria speaker, non può mancare un oggetto compatto ed altamente versatile come BOOMSTER GO, dalla capacità di riproduzione di ben 10 ore. Questo accessorio coloratissimo (in cinque versioni) è facilmente collegabile a smartphone (iOS o Android), tablet, PC o Mac e grazie alla connettività Bluetooth consente lo streaming musicale da qualsiasi app. Massima portabilità per ogni avventura: può essere fissato davvero ovunque (cintura, treppiede, zaino, capsula spaziale) grazie al suo cinturino e alla filettatura compatibile con GoPro.

Prezzo consigliato: 99.99€

Prezzo scontato Black Friday: 77.00€ (-22% off)

Risparmio: 22.99 €





RADIO 3SIXTY

RADIO 3SIXTY è la smart radio compatta e potente che unisce tecnologia all’avanguardia a un design vintage ed essenziale. Le connessioni sono praticamente infinite: accesso a più di 1000 stazioni radio con DAB+, Internet Radio e FM, Bluetooth, ingresso stereo analogico AUX e USB-playback (anche con funzione ricarica), per una capacità di riprodurre musica praticamente da ogni sorgente e la possibilità di memorizzare fino a 60 canali streaming preferiti. Questo piccolo radio speaker, inoltre, offre una qualità audio impressionante grazie al sub-woofer down-fire e alla tecnologia Teufel Dynamore, che garantisce una spazialità sonora molto ampia.

Prezzo consigliato: 349,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 289,99 € (-17% off)

Risparmio: 60 €









Prezzo e disponibilità

Questi prodotti e tantissimi altri sono disponibili in sconto sul webshop Teufel, alla pagina dedicata alle offerte del Black Friday. La policy del brand è di garantire ben 8 settimane di prova prima dell’eventuale reso.

