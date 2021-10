Allerta ciclone Mediterraneo : Ecco dove colpirà

Il ciclone Mediterraneo che si è formato lunedì non si arrende: forte maltempo, temporali e rischio alluvioni per la Sicilia orientale e la Calabria ionica dove la Protezione Civile ha emesso il secondo bollettino di Allerta rossa, il massimo grado. Come mostrano le immagini satellitari, l'occhio del ciclone è chiaramente visibile e si trova a sud dell'isola di Malta. Con il suo movimento in senso antiorario continua a inviare e produrre intense nubi che dal mare impattano le zone costiere della Sicilia orientale e della Calabria ionica, provocando continui ed intensi acquazzoni che scaricano in brevissimo tempo incredibili quantità di pioggia. La cosa più preoccupante è la situazione del "blocco": il ciclone continuerà a girare su se stesso, diventando ancora più intenso nelle prossime ore, perdurando almeno fino a venerdì-sabato. In questo modo, purtroppo, il rischio di allagamento si concretizzerà nelle suddette zone già duramente provate dalle piogge eccezionali delle ultime 48 ore.

Situazione diversa al Centro-Nord e nella maggior parte del Sud dove il cielo rimane nuvoloso o nebbioso ma il clima resta asciutto. Bel tempo soprattutto nelle regioni settentrionali con temperature miti nelle ore centrali della giornata. Domani sarà il giorno "migliore" della settimana con condizioni instabili ma non così cattive come oggi: piove ancora, localmente intenso, in Sicilia e Calabria ma ci saranno anche alcune interruzioni dovute al maltempo. Situazione immutata nel Centro-Nord che godrà di un clima stabile e localmente soleggiato.

Tuttavia, come dicono gli esperti, è preoccupante quello che ci si aspetta da giovedì 28: se buona parte dell'Italia sarà protetta dall'alta pressione, il ciclone riprenderà forza spostandosi verso nord e colpendo in pieno la Sicilia. Altri acquazzoni e venti anche a 100 km/h nelle zone costiere esposte. Forte maltempo anche in Calabria, con piogge continue, temporali e alluvioni. Anche il rischio di inondazioni improvvise sarà reale in questa fase. La Calabria è sott'acqua: il maltempo ha fatto traboccare corsi d'acqua e alcune frane. Finora nelle zone orientali della Sicilia e in alcune zone della Calabria ionica la quantità di acqua è diminuita in sei mesi con oltre 400 mm accumulati in 48 ore.

