Maltempo in Italia: Allerta Arancione e Gialla, Valanghe in Val d'Aosta

L'Italia continua a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse con l'allerta meteo che persiste anche oggi, lunedì 4 marzo. Piogge intense, temporali e nevicate sono previsti su gran parte del territorio nazionale. In Piemonte e in Emilia Romagna è stata dichiarata l'allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in diverse zone, tra cui Val Sesia, Cervo e Chiusella, e le valli Orco, Lanzo, Sangone, Susa, Chisone, Pellice e Po.

Una valanga si è staccata nella notte in Val d'Aosta, isolando circa 2.000 persone tra residenti e turisti nel comune di Gressoney-Saint-Jean. Il sindaco Mattia Alliod ha ordinato la chiusura delle scuole e ha riferito che la viabilità interna è attualmente buona grazie all'intervento degli operai comunali.

A Torino, è attesa per la tarda mattinata la piena del Po ai Murazzi, con la possibilità che i livelli del fiume superino la banchina. L'area è stata chiusa dalla mezzanotte e rimarrà inaccessibile fino al pomeriggio.

L'allerta arancione per rischio valanghe riguarda anche le zone settentrionali e occidentali del Novarese, Torinese, alta Val Susa e alto Cuneese, mentre è gialla nel Verbano. La situazione è monitorata da Arpa Piemonte.

Il maltempo è causato dal ciclone Fedra, che sta colpendo principalmente il Nord Italia con piogge torrenziali e forti venti. La situazione meteo rimane instabile in molte regioni, con allerta gialla per rischio idrogeologico o idraulico per temporali in Emilia Romagna, Piemonte e in quasi tutto il resto d'Italia, inclusi Lombardia, Sardegna, Veneto, Lazio, Liguria, Sicilia, Umbria, Campania, Molise e Toscana.