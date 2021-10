State of Play annunciato a sorpresa da Sony

Sony ha annunciato a sorpresa un nuovo State of Play. L'evento è fissato per mercoledì 27 ottobre 2021 alle 23:00 su Twitch e YouTube.



Sony ha confermato che sarà un evento dedicato ai videogiochi third-party. Quindi non saranno svelate informazioni su i titoli più attesi come: God of War Ragnarok, Spider-Man 2, Horizon Forbidden West ecc.



Tuttavia, all'evento potrebbero essere mostrati titoli del calibro di Forspoken, Final Fantasy XVI, Sifu, Ghostwire Tokyo e Dying Light 2. Quindi non resta che segnarsi la data e l'ora dell'evento Sony.













