State of Play settembre 2023

State of Play: potere seguire l’evento PlayStation in diretta su YouTube, Twitch e TikTok per ricevere aggiornamenti sui giochi in arrivo nel 2023 e non solo.







Shawne Benson Director, Head of Portfolio, Global Third Party Relations

"Ciao, sono Shawne Benson, membro del team Global Third Party Relations di PlayStation. Sono lieta di annunciare una nuova trasmissione in streaming State of Play domani, 14 settembre alle 23:00 (ora locale). La trasmissione di domani sarà incentrata sugli aggiornamenti dei giochi annunciati, in arrivo sulle console PlayStation. Dagli indie ai giochi in evidenza per PS VR2 fino ai titoli in arrivo dei nostri partner di terze parti, il nostro nuovo evento sarà ricco di sorprese! Il nostro obiettivo è rendere PlayStation il posto migliore per giocare e pubblicare fantastici titoli. E dal momento che migliaia di sviluppatori ed editori in tutto il mondo realizzano costantemente titoli incredibili, il nostro team ha il suo bel da fare. Spero che domani tu possa partecipare per scoprire una vasta selezione di giochi in arrivo."

Tutto avrà inizio giovedì 14 settembre alle 23:00 (ora locale) su YouTube, Twitch e TikTok.

Fonte: blog.it.playstation.com

