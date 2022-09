State of Play - tutto quello che è stato annunciato

Tekken 8, Rise of the Ronin, Stellar Blade, giochi PS VR2 e molto altro.





Lo State of Play di oggi è iniziato con un tempestoso primo sguardo a Tekken 8 e si è concluso con un epico trailer di God of War Ragnarök. Tra i due ci sono stati aggiornamenti dei nostri fantastici partner giapponesi oltre che ad annunci di nuovi giochi per la PS VR2.





Collezionabili digitali in arrivo su PlayStation Stars

Oggi vi abbiamo fornito un’anteprima dei collezionabili digitali ottenibili grazie al programma PlayStation Stars, a cui sarà possibile abbonarsi gratuitamente. I collezionabili digitali rappresentano gli articoli più apprezzati dai fan PlayStation e includono le periferiche più famose che hanno permesso a Sony di lasciare un segno nella storia dell’elettronica di consumo.

Questi esempi in anteprima includono una scena con Punto il gondoliere di Ape Escape 2, la PlayStation 3, la PocketStation, Toro e Kuro che festeggiano il compleanno, la Chord Machine e Polygon Man.

Creati in esclusiva per PlayStation Stars, questi collezionabili digitali possono essere ottenuti unicamente tramite il nostro programma fedeltà. In alcuni casi, i collezionabili verranno resi disponibili per commemorare attività, traguardi o i prodotti acquistati. Varieranno a seconda della rarità, proprio come i veri prodotti su cui si basano, o a seconda dell’impegno richiesto per ottenerli.Una volta ottenuti i collezionabili, potrete sistemarli in una bacheca virtuale all’interno di PlayStation App e, se vi va, potrete mostrarla agli amici all’interno del vostro profilo PSN. Ci saranno svariati modi per acquisire o ottenere questi collezionabili, ma il metodo principale sarà quello di completare le campagne.

Le campagne in PlayStation Stars saranno divertenti, piacevoli, e sì, a volte anche impegnative da portare a termine.Una campagna può consistere in un’attività che vi farà ottenere punti o collezionabili.Una delle nostre prime campagne si chiamerà “Hit Play/1994”: gli iscritti dovranno avviare i giochi corretti in base agli indizi presenti nelle canzoni per ricevere un collezionabile speciale. Ulteriori dettagli sulla campagna in arrivo.

Il lancio di PlayStation Stars avverrà inizialmente su PlayStation App, ma in futuro arriverà anche su console. Lanceremo PlayStation Stars dal mese prossimo a partire dall’Asia (Giappone incluso), alla quale seguiranno America e Europa più in là.

Trailer della storia di God of War Ragnarök

Mentre il Padre di tutti fa le sue mosse, Kratos e Atreus devono decidere se sarà il fato a dominare le loro vite o se guardare oltre le parole scritte e forgiare i propri destini.

Oggi siamo anche elettrizzati di rivelare l’edizione limitata del controller wireless DualSense God of War Ragnarök. Il suo design bicolore, blu freddo su uno sfondo bianco ghiaccio, si ispira al mondo norreno di Midgard ed è impreziosito dall’emblema di un orso e di un lupo, che rappresentano Kratos e Atreus.

Synduality

Synduality è ambientato in un futuro distopico dove pioggia velenosa e creature deformi seminano il caos: accompagnati da un compagno IA, dovrete cercare di collaborare per rivendicare la terra perduta per l’umanità. Inoltre, abbiamo lavorato insieme ai famosi designer Neco (per i personaggi) e Gyobu (per i mech) che hanno portato nel gioco il loro unico stile fantascientifico. Scatenatevi in un’intensa battaglia PvPvE. Giocando online, incontrerete anche altri giocatori alle prese con le loro missioni: fate attenzione, perché potrebbero dimostrarsi un pericolo.

Rise of the Ronin, il nuovo GDR d’azione di Team Ninja





Rise of the Ronin è un GDR d’azione open world incentrato sul combattimento, ambientato in un’epoca di grandi cambiamenti per il Giappone. Siamo alla fine dei 300 anni del periodo Edo, un momento noto come “Bakumatsu”. È la fine del XIX secolo, sono tempi bui per il Giappone che si ritrova a combattere contro governatori dispotici e malattie letali, mentre l’influenza dell’Occidente cresce sempre di più e imperversa la guerra civile tra lo shogunato Tokugawa e le fazioni contrarie.



Tra questi disordini, vestirete i panni di un ronin, un guerriero senza padroni libero di poter fare le proprie scelte. Rise of the Ronin è la nuova esperienza di gioco di Team Ninja che vi farà immergere in un periodo storico in cui non solo si combatte con katana e simili, ma anche con le moderne armi da fuoco: il ritratto di un’epoca davvero unica.

Trailer di Stellar Blade





Eve e i suoi compagni approdano su una Terra ormai estinta per rivendicarla e incontrano un sopravvissuto, Adam. Adam porterà Eve a Xion, l’ultima città rimasta, dove incontrerà il saggio Orcal che le racconterà molte storie. Per riuscire nella sua missione di salvare la Terra, Eve dovrà instaurare dei legami con i membri più importanti di Xion e contribuire alla ricostruzione della città.Eve non solo dovrà salvare la Terra dai NA:tive, ma anche dare una mano ai cittadini di Xion. Se aiuterete i sopravvissuti o meno, dipenderà solo da voi.

Pacific Drive vi dà il benvenuto nell’Olympic Exclusion Zone





Nel 1955, il governo degli Stati Uniti si è appropriato di una regione del Pacifico nord-occidentale con un’espropriazione. La Penisola Olimpica è diventata così un banco di prova per nuove tecnologie all’avanguardia, ma il prezzo da pagare per queste creazioni utopistiche è stato enorme: potenti radiazioni, collasso ambientale e orrori sovrannaturali. Il governo, quindi, ha recintato l’area dietro a un muro e stabilito l’Olympic Exclusion Zone. Non è mai stato rivelato cosa sia successo lì dentro. Pacific Drive arriverà su PlayStation 5 nel 2023.

Hogwarts Legacy





Alla scoperta di Like a Dragon

Like a Dragon: Ishin è un thriller storico ricco d’azione e avventura ambientato nel 1860 nella città di Kyo, una versione fittizia della città di Kyoto. Al contrario di altri titoli, solitamente ambientati in epoche precedenti, in Ishin vivrete la storia di come l’iconica era dei samurai è giunta al termine. Il nostro eroe, Sakamoto Ryoma, è una figura storica a cui vengono attribuiti il rovesciamento dello shogunato e la forte spinta riformatrice che ha cambiato il Giappone.

È in arrivo Tekken 8

Questo trailer è stato preso direttamente da una parte specifica della modalità Storia di Tekken 8, attualmente in sviluppo, in esecuzione su PlayStation 5. In altre parole, tutti i modelli dei personaggi, gli sfondi e gli effetti sono quelli usati all’interno del gioco. Anche se si tratta di una sequenza presa dalla modalità Storia, non è un filmato pre-renderizzato realizzato per il trailer, ma un video in tempo reale che gira a 60 frame al secondo, simile all’esperienza di gioco delle modalità Versus.



Nel trailer potete vedere questo livello di qualità nei nuovi modelli dei personaggi, che si distinguono nettamente dall’attuale Tekken 7, e nei dettagli come le goccioline d’acqua che solcano la loro pelle. Non si tratta di un video creato solo per essere usato nel trailer, ma di un render in tempo reale di quello che succede nel gioco.





Fonte: blog.it.playstation.com



Altre News per: stateplaytuttoquellostatoannunciato