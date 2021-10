Apex Legends: Escape introduce la mappa Nuova Isola

È tempo di una fuga in Apex Legends: Escape! Respawn ha rivelato i primi dettagli della nuova mappa di Apex Legends, portando i giocatori su spiagge sabbiose, acque cristalline e splendidi panorami. Il pericolo si nasconde dietro ogni angolo della quarta e più grande mappa degli Apex Games e non è rappresentato solo dalla nuova leggenda mortale, Ash, un simulacro letale creato dalla donna che una volta era la dottoressa Ashleigh Reid.









Maggiori dettagli su Apex Legends: Escape verranno rivelati nei prossimi giorni, in vista del lancio ufficiale dell'aggiornamento il 2 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e PC e Steam.Per ulteriori notizie su Apex Legends visita www.playapex.com

