Mitologia greca : ESCULAPIO e PAN | Curiosità

ESCULAPIO - Esculapio (o Asclepio), dio greco della medicina, aveva appreso l'arte medica dal saggio centauro Chirone, al quale era stato affidato dal padre Apollo. Guariva i malati e arrivava perfino a resuscitare i defunti. Era oggetto di culto particolare ad Epidauro e a Cos, ove si trovavano importanti santuari costruiti in suo onore. E rappresentato barbuto, con bastone e serpente come attributi caratteristici.

PAN - Detto anche Pane, divinità pastorale greca, viveva nei campi e nei boschi, suoi ambienti naturali, inseguendo le ninfe. Per sfuggire alle sue brame, Siringa si trasformò in una canna, che Pan poi utilizzò per costruire il flauto. Protettore di greggi e di cacciatori, era il figlio di Ermes (Mercurio) e della ninfa Driope, la quale lo abbandonò, appena nato, impaurita dal suo aspetto: aveva infatti barba, coma, zampe e coda di caprone. I Romani lo identificarono con Fauno.

