ARCANE: il promo episodio potrà essere trasmesso su Twitch

Arcane, la prima serie TV di Riot, debutterà in tutto il mondo domenica 7 novembre alle 03:00 CET su Netflix. Si tratta della prima serie di Netflix a esordire in contemporanea streaming esclusiva su Twitch, e i content creator presenti sulla piattaforma potranno trasmettere il primo episodio e le loro reazioni in diretta.

Il giorno della Premiere Mondiale, domenica 7 novembre 2021, sarà il momento migliore per i fan provenienti dall’Europa e dalla Russia per vivere Arcaneper la prima volta, insieme. Dato che il primo episodio verrà trasmesso alle 3:00 del mattino orario italiano, i giocatori e i fan potranno godersi una seconda trasmissione su Twitch alle 11:00 della domenica mattina. I Fan che si connetteranno riceveranno dei Twitch Drop contenenti ricompense di gioco esclusive per i titoli Riot.

Inoltre, giocatori e fan di tutto il mondo potranno anche seguire l'evento per la prima globale organizzato nella sede principale di Riot Games a Los Angeles Pensato per un pubblico internazionale, l'evento ospiterà una passerella per i media e gli streamer da ogni angolo del pianeta, che potranno entrare in contatto con le proprie community

La prima globale verrà trasmessa da streamer e influencer a rappresentanza di oltre 30 paesi e potrà essere ritrasmessa liberamente in streaming, in modo che tutti i fan possano festeggiare in diretta il debutto di Arcane assieme alle proprie community

I fan che si collegheranno al co-streaming su Twitch riceveranno dei Twitch Drop, ovvero ricompense di gioco esclusive per i titoli Riot

Brandon Miao, Cross-Product Experiences e Partnerships Lead di Riot Experience (XP) presso Riot Games: "L'interesse per una narrazione più profonda da parte dei giocatori di tutto il mondo ha giocato un grande ruolo nella nostra decisione di creare Arcane, quindi è giusto che tutti possano vedere il primo episodio insieme come un'unica grande comunità. Nel preparare l'evento abbiamo voluto unire elementi tradizionali e approcci innovativi e digitali che incrementano le possibilità di accesso ai giocatori di tutto il mondo, al fine di creare qualcosa di nuovo di cui tutti possano fruire insieme"

Il co-streaming è una popolare forma di intrattenimento che permette a un utente di trasmettere un proprio commento personale in contemporanea ad altri contenuti separati

È una funzionalità simile al Picture-in-picture (Pip) e offre l'opportunità di interagire con gente di tutto il mondo e costruire community di appassionati uniti da esperienze condivise

Il debutto della serie sarà al centro di una grande festa per i giocatori e i fan di League of Legends, che andrà a unirsi ai festeggiamenti per il Campionato Mondiale di LoL 2021, un evento che nello scorso anno ha fatto registrare ben 49,45 milioni di spettatori in contemporanea da tutto il mondo. Sarà un mix mai visto di competizione, intrattenimento e gioco tutto rivolto ai fan di Riot

I tre atti in cui è divisa Arcane, ciascuno composto da tre episodi, verranno rilasciati simultaneamente su Tencent Video in Cina e su Netflix in tutto il resto del mondo, dando a ogni giocatore la possibilità di seguire la serie ovunque si trovi

Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e i bassifondi di Zaun. In tanti la chiamano "la città del progresso" ed è la patria di molte delle menti più brillanti di Runeterra, ma la creazione dell'Hextech, che permette a tutti di controllare l'energia magica, minaccia questo equilibrio. Anche se Arcane racconta le storie dei campioni di League of Legends, la serie è creata per essere un complesso mondo a sé stante pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e momenti avvincenti.





