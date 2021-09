PlayStation Firesprite Limited acquisisce Fabrik Games Limited

Videogiochi Console e Accessori

Il nuovo team, recentemente entrato nei PlayStation Studios, rafforza il proprio pool di talenti con l'aggiunta dello studio con sede a Manchester

Sony Interactive Entertainment annuncia che il nuovo studio di sviluppo pronto ad entrare a far parte dei PlayStation Studios - Firesprite Limited - ha completato l'acquisizione di Fabrik Games, uno studio con sede nel nord-ovest dell'Inghilterra.

Fabrik Games è stata fondata dall'amministratore delegato di Firesprite, Graeme Ankers, nel 2014 con la visione di creare, pubblicare e supportare nuove esperienze di gioco provenienti da Manchester, inclusi il lancio di diversi titoli indipendenti. Più di recente, Fabrik Games ha collaborato con Firesprite per portare il titolo survival horror The Persistence su più piattaforme. Fabrik si unirà a Firesprite, svolgendo un ruolo chiave negli sforzi dello studio per rafforzare il catalogo di giochi esclusivi di SIE.

"Sono lieto di annunciare che riuniremo Fabrik Games e Firesprite come parte del nostro entusiasmante ingresso nei PlayStation Studios", ha affermato Graeme Ankers, Managing Director, Firesprite. “Fabrik Games è un team di sviluppatori appassionati, guidati da veterani del settore che hanno lavorato su molti franchise AAA. Non vediamo l'ora di rafforzare il nostro talento creativo mentre continuiamo il nostro viaggio per offrire esperienze davvero uniche per i fan di PlayStation".

"Abbiamo una longeva storia di lavoro e collaborazione con Firesprite", ha affermato Errol Ismail, Studio Head, Fabrik Games. "Tra di noi c'è grande intesa creativa e culturale, e l'intero team è entusiasta di essere a bordo. Non vediamo l'ora di mostrare a tutti di cosa siamo capaci".

L'acquisizione di Fabrik Games è avvenuta in relazione all'ingresso di Firesprite nei PlayStation Studios, portandone il numero totale di dipendenti a 265.

