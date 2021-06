ByYourSide: la maratona di AQL che unisce gli amanti della corsa

Il brand del gruppo Cellularline lancia una staffetta digitale e invita i runner a celebrare insieme la propria passione

L’ultimo anno e mezzo non è stato facile per il mondo del running: l’interruzione delle competizioni podistiche ha privato molti appassionati di un aspetto fondamentale della propria attività sportiva: l’incontro e la condivisione. Per questo Audio Quality Lab - brand del gruppo Cellularline specializzato nei prodotti audio e per lo sport - ha deciso di lanciare #ByYourSide, la maratona che vuole unire digitalmente tutti i runner per tornare a celebrare il mondo della corsa e i suoi valori: una staffetta digitale in cui ognuno potrà fare la propria parte, aiutando simbolicamente a percorrere i leggendari 42.195 km di una maratona.

In questi giorni, quattro atleti e appassionati di running - Giorgio Pulcini, Ludovica Gargari, Cristina Turini e Giordano Bravetti - hanno percorso 10km ciascuno, realizzando una staffetta digitale e condividendo i propri progressi su Instagram. Ma il testimone passa ora alla community: tutti i runner sono invitati a completare la maratona percorrendo i 2.195km mancanti, condividendo la propria esperienza sui social e menzionando @AQL, l’hashtag #ByYourSide e il runner che li ha coinvolti, oltre a taggare altri due amici a cui rilanciare ulteriormente la sfida.



L’obiettivo è semplice: permettere a tutti - indipendentemente dal proprio livello di preparazione fisica - di celebrare la propria passione, raccontando cosa li ha spinti ad iniziare, le proprie emozioni durante la corsa, o magari un episodio particolare avvenuto in una gara o un allenamento.

In occasione della maratona #ByYourSide e fino al 27 giugno, alcuni prodotti AQL pensati per l’attività sportiva, utilizzati anche dagli influencer nel completare la loro parte di percorso, saranno scontati del 20%. Tutte le informazioni sono disponibili su AQL ByYourSide, la pagina dedicata alla staffetta digitale.





