Da AQL gli accessori giusti per allenarsi al top

La gamma sport di AQL per allenarsi a ritmodella propria musica

Il brand del gruppo Cellularline propone cuffie e auricolaripensati appositamente per l’attività sportiva

Dopo i mesi di chiusura per l’emergenzasanitaria, finalmente a breve si potrà tornaread allenarsi - ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza - anche in palestra e nelle piscine all’aperto. Un momento atteso da tanti appassionati,soprattutto da chi ha intenzione di rimettersi in forma in vista dell’estateoppure ama rilassarsi con una lunga nuotata. Per molti poi è impensabile fare attività sportiva senza musica: ascoltare le proprie playlistpreferite, infatti, dà spesso quella marcia in più che spinge a dare il massimoe a non lasciarsi fermare dalla fatica. Servono però gli accessori giusti, che ci accompagnino nell’attività fisica senzaostacolarla.

Per questo AQL ha creato una gamma di prodotti con caratteristiche specificheper lo sport, pensati proprio per essere dei compagni fedeli dei nostriallenamenti. SPORT BOOST CHARGE, adesempio, è l'auricolare Bluetoothche grazie agli archetti flessibilisi appoggia comodamente sull’orecchio e resta stabile qualsiasi movimento siesegua, permettendo di allenarsi con la propria musica in piena libertà . La batteria a lunga durata - fino a 45 oredi playtime con la custodia di ricarica - è in grado di sostenere anche gliallenamenti più lunghi, e in caso di chiamata la Double Master Function consente di rispondere anche con uno solodei due auricolari. Certificato IPX7,SPORT BOOST CHARGE resiste senzaproblemi a sudore e pioggia, e anche all’immersione temporanea in acqua fino aun metro.

Se si cerca il massimo della concentrazione inogni allenamento, ancora più appropriate possono essere delle cuffie Bluetooth, ottime per isolarsimaggiormente dall’ambiente esterno. In questo ambito AQL propone le SPORTCHALLENGE, che grazie ai driver inneodimio da 40mm offrono una qualità del suono cristallina e tutti i bassinecessari per caricarsi al massimo. Tramite il sistema Universal Remote Control è possibile cambiare brani, regolare ilvolume e rispondere alle chiamate direttamente dalle cuffie, e la certificazione IPX4 assicura laresistenza al sudore e alla pioggia. L’attitudine sportiva di questo prodotto èevidente nell’archetto in gomma morbida,che garantisce massima stabilità durante l’attività , e dai padiglioni rimovibili e lavabili,per avere cuffie sempre fresche e pulite ad ogni utilizzo.

Infine, per chi non vede l’ora di tornarepresto in acqua, AQL offre gliauricolari SPORT THORPEDO. Ogni dettaglioè pensato appositamente per il nuoto e le attività acquatiche, a partire dalla certificazione IPX8 che consentel’immersione fino a 2 metri di profondità . Ma non solo: l’archetto flessibile che collega i due auricolari migliora lastabilità e la comodità , mentre i gomminiinclusi, specifici per il nuoto, sono forniti in 3 misure diverse per ilmassimo comfort. E se si preferisce non portare il proprio smartphone a bordovasca, gli SPORT THORPEDO offrono lapossibilità di salvare delle playlist direttamente nella memoria interna da 4GB: in questo modo si potranno avere sempre aportata di mano i propri brani preferiti, passando da uno all’altro con ipratici controlli situati sugli auricolari.





Qui una breve descrizione dei 3 prodotti:

SPORT BOOST CHARGE – auricolari Bluetooth con archetto per la massima stabilità e resistenti ad acqua e sudore

SPORT CHALLENGE – cuffioni Bluetooth con i padiglioni rimovibili e lavabili

SPORT THORPEDO – auricolari Bluetooth resistenti a immersione fino a 2 metri e con 4GB di memoria interna

