Million Day: le regole, gli appuntamenti e l’estrazione del giorno

Il numero degli appassionati al gioco Million Day e relative estrazioni è in costante crescita nel Belpaese dal momento che, oltre a un regolamento estremamente semplice, bisogna tenere presente che viene offerta la possibilità a chi prende parte ai vari concorsi di aggiudicarsi una somma importante come un milione di euro. La platea degli appassionati dello svago digitale si è così sempre più allargata da quando nel 2018 ha fatto il suo ingresso nel vasto panorama di gioco appunto il Million Day. Ma come si partecipa? Bisogna indicare 5 numeri, compresi tra l’uno e il 55 per ciascuna giocata. È sui canali digitali e dunque su internet che si sono spostate molte delle nostre attività di routine: il gioco responsabile non fa eccezione. Ecco perché il portale dedicato al Million Day, costantemente aggiornato e ricco di informazioni e approfondimenti utili, registra un sempre crescente traffico di utenti. Vediamo nel dettaglio com’è andata l’ultima estrazione Million Day del 14 giugno 2021 dal sito ufficiale lotto-italia. Ecco i cinque numeri fortunati: 12; 13; 17; 25; 52. Ogni giorno l’appuntamento è fissato per le ore 19:00 ed è possibile prendere parte al concorso quotidiano fino alle 18:45 circa. Pochi minuti dopo l’avvenuta estrazione, sarà invece possibile iniziare a giocare per l’appuntamento del giorno successivo.

I pronostici, il montepremi e come si ritira l’eventuale vincita

Abbiamo già accennato al fatto che il montepremi più ambito è rappresentato dal milione di euro. In effetti, il concorso Million Day ha già contribuito a cambiare la vita a molte persone in tutta Italia. In ogni caso, sarà corretto affermare come le cifre ragguardevoli che è possibile aggiudicarsi siano diverse. A seconda della loro entità, si dovrà procedere a una diversa modalità di riscossione. Nel caso in cui si dovessero indovinare 2-3 numeri si potrebbe procedere al ritiro della somma direttamente in contanti, mentre se invece dovessero essere 4, ovvero una vincita di 1.000€, si dovrebbe procedere a riscuotere la somma direttamente nel luogo dove la giocata era stata effettuata in origine. Infine, nel caso in cui si dovessero centrare i cinque numeri e dunque il milione di euro, sarebbe necessario recarsi in banca o dal concessionario della gestione del servizio del Gioco del Lotto, sempre esibendo la relativa e necessaria ricevuta. Restare aggiornati in merito alle quotidiane estrazioni oggi è estremamente semplice. La necessità di portabilità si lega a doppio filo a una app come MyLotteries, che può essere scaricata gratuitamente su Apple store mentre per Android si può installare in via diretta dal portale abilitando le fonti di terze parti.

