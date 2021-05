GTA Online - Red Dead Online - GTA V in arrivo a novembre per PS5 e Xbox X/S

Dettagli sugli ultimi aggiornamenti per GTA Online e Red Dead Online. In più, Grand Theft Auto V per PlayStation 5 e Xbox Series X/S in arrivo l’11 novembre e altro ancora...

A partire da maggio e per tutti i mesi estivi, arriverà una serie di aggiornamenti per GTA Online e Red Dead Online: i titoli verranno arricchiti da una serie di elementi richiesti dai fan e da nuovi oggetti, migliorie alla giocabilità e molto altro ancora.

GTA Online

A Los Santos, l’amore per le auto torna protagonista: i fan delle quattro ruote avranno nuove opportunità per personalizzare i propri veicoli, sia dal punto di vista delle performance che da quello estetico. Potranno anche incontrare altri appassionati di meccanica per mettere alla prova i loro mezzi e sfoggiarli, senza essere disturbati dalle forze dell’ordine e da altri intoppi. Questo trend porterà alla costruzione di un nuovo luogo di ritrovo sotterraneo per automobilisti, oltre a molte aggiunte al mondo delle gare della città: la richiesta di veicoli rubati non è mai stata così alta!

La posta in palio è altissima e l’azione sarà al cardiopalma: le crew invaderanno le strade della città per accaparrarsi i veicoli migliori, sfidarsi in gare completamente nuove o partecipare a una serie di missioni in più parti dedicate alle rapine, in cui un veicolo per la fuga creato ad hoc sarà la tua arma migliore. Ti aspetta un’estate fantastica.

Come anticipo sull’aggiornamento estivo di GTA Online stanno per arrivare otto nuove gare stunt, che verranno inserite nelle Serie di gare stunt di GTA Online il 27 maggio. Le nuove piste assicureranno divertimento e adrenalina a molti tipi di veicoli.

Subito dopo, gli amanti della futuristica modalità Scia mortale avranno a disposizione sette nuove arene in cui polverizzare gli avversari con la scia esplosiva della loro Shotaro. Preferisci fare a pezzi ondate di nemici? La modalità Sopravvivenza si espanderà in molte nuove location sparse per Los Santos e Blaine County.

Red Dead Online

La prossima settimana, su Red Dead Online sbarcheranno otto nuove gare ambientate in luoghi iconici dei cinque Stati, dall’arido avamposto di Gaptooth Breach alla città mineraria di Annesburg e alle paludi di Lagras. Sfoggia le tue doti di cavallerizzo con gare equestri di ogni tipo grazie alle gare standard, e alle nuove gare libere, dove puoi scegliere il percorso migliore per attraversare a cavallo tutti i fuochi di segnalazione in una determinata rotta.

In alternativa, testa la tua mira nelle nuove gare al bersaglio e nelle gare al bersaglio libere: l’obiettivo è colpire i bersagli posti sui checkpoint con il tuo fidato arco mentre sei a cavallo. Tutte queste nuove gare saranno disponibili su Red Dead Online a partire dal 25 maggio.

L’aggiornamento estivo di Red Dead Online aggiungerà una vasta gamma di missioni per soddisfare chi desidera entrare nel mondo criminale. A Saint Denis il fidato luogotenente di Angelo Bronte, Guido Martelli, sta cercando di creare una rete di malavitosi: che tu debba intimidire qualcuno, commettere crimini abietti o colossali rapine, ti conviene darti da fare per guadagnarti il tuo sporco pane quotidiano.

E molto altro!

Le versioni estese e migliorate di Grand Theft Auto e di Grand Theft Auto Online stanno per arrivare su PlayStation 5 e su Xbox Series X/S, complete di nuove funzioni e di altro ancora, a partire dall’11 novembre 2021. In più, l’aggiornamento estivo di GTA Online includerà vantaggi speciali di cui approfittare nelle versioni migliorate del gioco, una volta rilasciate. Inoltre, in onore del ventesimo anniversario di Grand Theft Auto III, un’icona del genere, avremo altre divertentissime sorprese da condividere; alcune saranno pensate per gli amanti di GTA Online.

Mentre la versione indipendente di GTA Online sarà disponibile per i giocatori di entrambe le piattaforme, su PlayStation 5 sarà disponibile gratuitamente per i primi tre mesi in esclusiva. Se possiedi un abbonamento a PlayStation Plus su PlayStation 4, assicurati di riscattare il tuo bonus da 1.000.000 di GTA$: ne riceverai uno al mese fino al lancio di GTA Online su PlayStation 5.

Abbiamo altre notizie in serbo per te! Resta sintonizzato sul Newswire di Rockstar per maggiori dettagli sugli aggiornamenti, sugli eventi e i relativi bonus e sulle altre sorprese in arrivo nell’arco delle prossime settimane e dei prossimi mesi.

