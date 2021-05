GTA Online: bonus per Operazioni mobili, ricerca bunker e in Guerriglia motorizzata

In più, sconti sui rifornimenti per il bunker e altro

Le operazioni militari non sono più monotone e basate sulla banalissima guerriglia tradizionale: alcune richiedono un animo sofisticato, tecnologie avanzate e altre finezze... o addirittura dell’intelligenza! Questa settimana, in un mese dedicato a chi contrabbanda armi, abbiamo deciso di concentrarci sui modi migliori per aiutarti a far rendere al massimo il tuo quartier generale sotterraneo.

GTA$ e RP doppi nelle Operazioni mobili

I veicoli per civili ormai ti sembrano robetta? Passa alle console all’interno del tuo Centro Operativo Mobile per avviare le Operazioni mobili. Divertiti a usare gadget letali per portare a termine le missioni e ricevere ricompense doppie fino al 12 maggio.

Completa un’Operazione mobile qualsiasi per ricevere 100.000 GTA$ aggiuntivi, che ti invieremo sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank la prossima settimana.

Se hai bisogno di aiuto per fare tua la tecnologia più avanzata del momento, come l’attrezzatura balistica e gli innesti per le armi, approfitta della velocità triplicata della ricerca nel tuo bunker per tutta la settimana.

Inoltre, dai una marcia in più al tuo ritorno sul campo di battaglia con sconti appetitosi: approfitta del 50% di sconto sui rifornimenti per il bunker e sui potenziamenti per armi Mk II per ricominciare col piede giusto. In più, 40% di sconto sul COM e sulle sue migliorie, modifiche e officine per armi e veicoli.

SCONTI

Oltre alle offerte dedicate al COM e ai bunker, i giocatori potranno godersi il 40% di sconto sui veicoli.

Continuano le ricompense triple in Guerriglia motorizzata

Affronta la tua paura del vuoto e dei rumori indossando un paracadute e lanciandoti in Guerriglia motorizzata: continuerai a ricevere ricompense triple per tutto il mese.

Gioca per sbloccare la maglietta Sconfitta Invade and Persuade

Accedi a GTA Online nel corso della settimana per sbloccare gratis la maglietta Sconfitta Invade and Persuade.

Livrea Mimetica rosa e verde per rango 100 o superiore

Per continuare a festeggiare degnamente chi ha la disciplina e la concentrazione necessari a raggiungere grandi vette, i giocatori di rango 100 o superiore che accederanno a GTA Online questa settimana riceveranno la rarissima livrea Mimetica rosa e verde per l’HVY Nightshark. Riscatta questa chicca esclusiva e applicala in qualsiasi officina per veicoli armati (disponibile entro 72 ore dall’accesso, dopo il 17 maggio).

Il primo premio della settimana: Vapid Winky

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, snack, premi misteriosi e molto altro. Il primo premio della settimana è il versatile Vapid Winky, un affidabilissimo prodotto della fantastica industria militare.

