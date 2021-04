Samsung presenta la nuova serie Galaxy Book Pro e il nuovo Galaxy Book

Samsung ha presentato oggi i nuovi Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, la nuova generazione di PC ultraportatili che combinano le prestazioni di un notebook con il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy, e il nuovoGalaxy Book, il PC ad alte performance dal design premium e ultrasottile, pensato per un utilizzo confortevole e dotato delle ultime tecnologie per garantire prestazioni potenti.

Disegnata per ottimizzare la produttività, abilitare esperienze di intrattenimento sbalorditive e potenziare la creatività, laserie Galaxy Book Pro presenta innovazioni mobile all’avanguardia, come gli splendidi display AMOLED e un design estremamente compatto, progettato per adattarsi alle esigenze e alle abitudini dei moderni consumatori mobile-first, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’uso quotidiano, rendendola più fluida e intuitiva che mai.

I nuovi Galaxy Book, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360si integrano perfettamente all’interno dell’ecosistema Galaxy, garantendo un’esperienza fluida e unificata, e vantano il potenteprocessore Intel® Core™ di undicesima generazione e la scheda grafica Intel® Iris® X per offrire velocità senza pari e capacità grafiche strabilianti.

