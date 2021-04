Inizia oggi il Mi Fan Festival 2021

Come ogni anno, il 6 aprile,Xiaomi , leader mondiale nella tecnologia, celebra l’anniversario della propria fondazione dando vita alMi Fan Festival, un evento il cui scopo è ringraziare le centinaia di milioni di Mi Fan e utenti in tutto il mondo per il loro supporto.

Quest’anno sarà incentrato sul tema “Esplora le possibilità” e, per coltivare lo spirito di questo messaggio, Xiaomi ha pensato di lanciare una vasta gamma di campagne online invitando i Mi Fan a discutere e condividere le proprie esperienze su come i prodotti Xiaomi abbiano reso la propria vita smart.

“Gran parte del segreto del successo di Xiaomi risiede nella solida base di Mi Fan.Grazie a loro Xiaomi guarda al futuro, forte dell’entusiasmo e del sostegno che fin dal primo giorno ha ricevuto e continua oggi a ricevere. Abbiamo sempre ascoltato con grande interesse la nostra community prima di intraprendere importanti decisioni aziendali e certamente continueremo a farlo. Il Mi Fan Festival è per noi un appuntamento importante in cui, insieme a tutti gli appassionati del brand e ai nostri partner, vogliamo festeggiare ed esprimere loro tutta la nostra gratitudine per il loro sostegno” - ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

