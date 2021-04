Coronavirus, ultime notizie sul Covid-19 di oggi martedì 6 aprile

I casi di Covid nel mondo superano i 131 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,8 milioni dall'inizio della pandemia. E in Italia l'ultimo bilancio - relativo a lunedì 5 aprile - è di 10.680 nuovi casi e 296 morti.

AstraZeneca, oggi incontro Aifa-ministero sulle indicazioni per l'uso Secondo fonti confermate all'ANSA, si terrà oggi nel tardo pomeriggio un incontro tra i tecnici dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e il Ministero della Salute sull'ulteriore linee guida sull'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Per una decisione, invece, si attende la sentenza dell'Agenzia Europea dei Medicinali EMA, attesa per giovedì, sulla possibile correlazione tra il vaccino e gli eventi trombotici molto rari riportati in vari paesi. La notizia dell'incontro ministeriale con Aifa è anticipata oggi da Il Giornale.

Sileri: "Possibile riapertura dopo il 30 aprile"

"Credo che i dati miglioreranno grazie al rigido sistema delle chiusure, la possibilità di riapertura sarà dopo il 30 aprile anche per consolidare i risultati", ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri parlando della riapertura su Radio24. Per quanto riguarda le vaccinazioni, Sileri ha ricordato che "entro fine mese è realizzabile l'obiettivo di mezzo milione di dosi al giorno" (qui la mappa dei vaccinati in Italia).

Il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute ha svolto, d'intesa con il Ministero della Salute, una campagna di controlli a livello nazionale per verificare la corretta applicazione delle misure anti-Covid sui trasporti pubblici. Gli interventi hanno coinvolto 693 veicoli, tra autobus urbani ed extraurbani, metropolitane, scuolabus, collegamenti ferroviari, ma anche biglietterie, sale d'attesa e stazioni della metropolitana. Tra gli obiettivi controllati, 65 hanno evidenziato irregolarità (9,3%), principalmente connesse al mancato rispetto delle misure di prevenzione del contagio (mancato svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione, omessa segnaletica agli utenti sulle regole di comportamento e numero massimo di persone ammesse a bordo, assenza di distanziatori sui sedili e dispenser gel o loro mancato funzionamento). Tra i tamponi di superficie raccolti, invece, sono stati rilevati 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus, identificato in autobus, metro e vagoni ferroviari operanti sulle linee di trasporto pubblico a Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto. La rilevazione della presenza di materiale genetico del virus sulle superfici dei mezzi di trasporto rileva con certezza il transito e il contatto di individui infetti a bordo del veicolo, determinando la permanenza di una traccia virale (ad esempio su pulsanti e maniglie).





Vaccini, frenata in Sardegna: solo 39 vaccinazioni a Pasqua

Il traguardo fissato dal generale Figliuolo delle 17mila dosi giornaliere di vaccino anti Covid in Sardegna segna un rallentamento per le festività: solo 39 le prime dosi vaccinate il giorno di Pasqua, (36 over 80 e 3 nella categoria "altro") e 2.030 al lunedì di Pasqua. Già il sabato santo si è registrato un calo con 4mila dosi somministrate contro le oltre 8mila raggiunte venerdì. Così anche oggi l'isola è agli ultimi posti della classifica stilata quotidianamente nel report dei vaccini: il 72,8% delle vaccinazioni cioè 263.309 su 361.870 erogate.

Lo Stade de France si trasforma in un "vaccinodrome"

Da oggi lo Stade de France, a nord di Parigi, diventa un «vaccinodrome». L'obiettivo della prima settimana è raggiungere 10.000 iniezioni. Il paese punta a vaccinare 10 milioni con una dose a metà aprile, per poi passare a 20 milioni il mese successivo.

Olimpiadi: Osaka cancella la tappa della torcia

Il governo della prefettura di Osaka ha formalmente chiesto l'annullamento del passaggio della torcia olimpica, previsto nella città la prossima settimana. Ieri il governo ha emesso un semi-stato di emergenza a Osaka e in altre due prefetture tra i timori di una nuova ondata di coronavirus.

