Coronavirus contagi in calo,12.694 ma 251 morti : Siamo a quota 15 mln di dosi

Sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai precedenti 15.370, ma rispetto ai 230.116 tamponi effettuati, -10mila. Il tasso di positività torna al 5,51%. Ancora 251 morti, anche se in calo dai 310 di sabato, 116.927 in tutto. Continua il calo della terapia intensiva, -29, con 163 ricoveri giornalieri, e -452 ricoveri ordinari. In Lombardia 1.782 nuovi casi, 1.700 in Campania.

"Dobbiamo tenere insieme due parole: fiducia e prudenza. Siamo entrati in una fase diversa grazie alla campagna vaccinale: in 3 giorni sono state somministrate un milione di dosi, 15 mln totali. Siamo in condizione di costruire una road map con un passo alla volta, con un compromesso e con equilibrio". Così Speranza a "Mezz'ora in più". "I dati ci parlano di una fase diversa, ma non ci sarà una fase 'x' dove tutte le misure scompariranno", precisa. "Abbiamo scelto di ripartire dalla scuola, architrave della nostra società, ma prudenza"

Altre News per: coronaviruscontagicalomortisiamoquotadosi