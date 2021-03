Federica va al cimitero dalla piccola Lavinia, ma al rientro la terribile scoperta

Siamo a Mira - in provincia di Venezia - dove un'intera comunità è indignata per l'inaccettabile gesto. Il tutto viene comunicato e diffuso attraverso il video girato da una madre, Federica, che lo scorso anno ha dovuto affrontare la morte della figlia, Lavinia, affetta da una grave malattia quando aveva solo 9 anni. Federica era al suo cimitero per visitare la tomba di sua figlia. Poi la scoperta che la lascia senza parole.

Persone sconosciute avrebbero rubato sessanta uova di Pasqua da un'auto parcheggiata di fronte al cimitero per essere vendute per beneficenza. Il furto è stato denunciato al Comando dei Carabinieri ma anche sui social. Federica ha trovato l'auto completamente vuota. E quei 60 uova di Pasqua avrebbero rappresentato donazioni fondamentali per sostenere l'ospedale pediatrico Braccio di Ferro Rfe di Padova.

Un obiettivo chiaro, quindi: raggiungere la cifra di 10mila euro, ben lontana dai circa 6.600 raggiunti fino ad oggi. E la famiglia di mamma Federica, colpita dal lutto della piccola Lavinia, non può che essere attenta alla causa. Infatti, anche la nonna di Lavinia, Elisabetta, ha deciso di partire da sola il 1 ° giugno per percorrere 300 km lungo il Camino de Santiago de Compostela.

La donna intende percorrere il lungo viaggio di pellegrinaggio per raccogliere fondi per la ricerca sulla mucolipidosi 2, una malattia che ha strappato per sempre la nipote all'amore dei suoi cari e di cui attualmente si conoscono solo 5 casi in Italia. Niente medicine o terapie: le donazioni avranno il nobile scopo di favorire la ricerca e permettere a molti altri di incontrare un destino meno dannoso di quello che ha segnato la bambina di 9 anni.

