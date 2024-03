Federica Brignone trionfa nel gigante di Saalbach, Gut-Behrami vince la Coppa del mondo generale

(Adnkronos domenica 17 marzo 2024) -con una seconda manche incredibile vince il gigante di Saalbach nelle finali di Coppa del Mondo. L'azzurra chiude con il tempo totale di 2.20.05, davanti alla neozelandese Alice Robinson a +1.36, seconda, e alla norvegese Thea Louise Stjernesund a+1.67. Chiude in decima posizione Lara Gut-Behrami che vince aritmeticamente la Coppa assoluta, succedendo nell'albo d'oro a Mikaela Shiffrin. Per laè arrivata la vittoria numero 27 in carriera conquistando l'ultimo gigante di stagione.