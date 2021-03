Nato il nuovo royal baby! La Principessa Sofia ha dato alla luce un maschio

È nato il terzo figlio "reale"! Ed è un altro ragazzo. Il lieto annuncio arriva direttamente dalla Casa Reale con una nota ufficiale pubblicata sul sito del Palazzo. "L'ufficio del Maresciallo del Regno è lieto di annunciare che Sua Altezza Reale la Principessa Sofia ha dato alla luce un maschio sano venerdì 26 marzo alle 11.19 al Danderyd Hospital", si legge nel comunicato in cui si afferma anche che madre e bambino Stanno bene .

E così Sofia e Carlo di Svezia, che si sono sposati nel 2015 e hanno altri due figli, Alexander e Gabriel, rispettivamente di 4 e tre anni, sono tornati genitori di un altro maschio. L'annuncio della gravidanza, accompagnato da un ritratto in bianco e nero della coppia, è arrivato poco dopo la comunicazione della loro positività al virus.

La terza dolce attesa della Principessa, annunciata lo scorso dicembre, è però passata senza problemi anche se Sofia di Svezia ha dovuto ridurre i suoi impegni di Corte e non è stato possibile seguire l'evoluzione della sua gravidanza, davanti alla quale è sempre stata in prima linea di supporto al personale medico e infermieristico, servendosi come volontaria ospedaliera.

Il terzo figlio di Carlo e Sofia, che ha lasciato l'ospedale di Danderyd poche ore dopo la nascita del bambino, è l'ottavo nipote del re Carlo Gustavo e della regina Silvia e settimo nella successione al trono di Svezia. Trono in vista per lui e per i suoi fratelli: suo padre Carlo è solo il quarto in linea di successione dopo la sorella maggiore, la Principessa ereditaria Vittoria, ei suoi due figli. Pertanto potranno godere di più libertà rispetto ai loro cugini.

