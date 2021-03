MSI: laptop a condizioni davvero speciali per la festa Papà

In occasione della prossima Festa del Papà, torna l', checonsentirà di regalare o regalarsi un laptop firmato MSI, beneficiando di condizioni particolarmente vantaggiose e, per alcuni modelli, anche di imperdibili bundle.

Per i papà amanti dei videogiochi, che da sempre desiderano un laptop in grado di offrire il massimo con ogni tipo di titolo, un regalo davvero sorprendente è rappresentato dal GE66 Valhalla.

Realizzato in collaborazione con Ubisoft, questo potente laptop in edizione limitata si ispira ad Assassin's Creed Valhalla, è dotato di esclusive funzionalità e, con la promozione dedicata alla festa del papà, è reso ancor più appetibile, oltre che dal prezzo più conveniente (2.099 Euro, anziché 2.399 Euro), anche da un fantastico bundle dal valore di ben 235 Euro.

Il compatto GF65 Thin (1.149 Euro, anziché 1.299 Euro) e il Bravo 15 (1.149 Euro, anziché 1.299 Euro), quest'ultimo comprensivo di un esclusivo Lootbox, sono, invece, ideali come regalo per i papà che desiderano un laptop leggero per giocare ovunque si trovino.

Se il papà è un appassionato di design, video o fotografia, invece, la scelta migliore è senza ombra di dubbio il Creator 17 Silver con il suo ampio e luminoso display mini LED (prezzi a partire da 2.499 Euro, anziché 2.899), comprensivi di bundle con X-Rite in Color Box e Cuffie Gaming, che gli consentiranno di dedicarsi alle proprie passioni, ottenendo risultati mai raggiunti prima.

Infine, per la felicità dei papà più attenti allo stile, quelli che oltre alle prestazioni e all'affidabilità, guardano al design e alla cura dei dettagli, il Modern 14 (prezzi a partire da 649 Euro, anziché 749) si dimostrerà senza dubbio la scelta vincente.

I laptop MSI coinvolti nella promozione Papà, TVB!, possono essere acquistati fino a esaurimento scorte dal 15 al 28 Marzo 2021 dai rivenditori ufficiali MSI aderenti all'iniziativa, mentre il GE66 Valhalla sarà disponibile esclusivamente presso questi shop.

Elenco modelli coinvolti e principali caratteristiche tecniche:

- GE66 Valhalla 10SF-641IT Display 15.6 FHD 240Hz, CPU Comet lake i7-10875H+HM470U, GPU RTX2070,-GDDR6 8GB, Memoria DDR IV 16GB*2(3200MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD, Windows 10 home + MSI GAMING HEADSET_BOX+Game bundle Assassin's Creed Valhalla Gold Edition- Prezzo: 2.099 Euro, anziché 2.399 Euro

- Bravo 15 A4DCR-084IT Display 15.6 FHD IPS Level 60 Hz, CPU Ryzen 7 4800H, GPU RX5300M,- GDDR6 3GB, Memoria DDR IV 8GB*2 (3200MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD, Windows 10 home + MSI LOOTBOX- Prezzo: 1.149 Euro, anziché 1.299 Euro

- GF65 Thin 9SEXR-801XIT Display 15.6 FHD IPS Level 144 Hz, CPU Coffeelake refresh i7-9750H+HM370, GPU RTX2060,-GDDR6 6GB, Memoria DDR IV 8GB*2 (2666MHz), 512GB NVMe PCIe SSD- Prezzo: 1.149 Euro, anziché 1.299 Euro

- Creator 17 A10SGS-655IT Display 17.3" UHD (3840*2160), HDR1000 mini LED, 60Hz, CPU Comet lake i7-10875H+HM470, GPU RTX2080 SUPER Max-Q -GDDR6 8GB, Memoria DDR IV 16GB*2 (2666MHz), 2TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD, Windows 10 Pro + X-Rite in Color Box e Cuffia Gaming MSI- Prezzo: 3.599 Euro, anziché 3.999 Euro

- Creator 17 A10SGS-656IT Display 17.3" UHD (3840*2160), HDR1000 mini LED, 60Hz, CPU Comet lake i7-10875H+HM470, GPU RTX2070 SUPER Max-Q -GDDR6 8GB, Memoria DDR IV 16GB*2 (2666MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD, Windows 10 Pro + X-Rite in Color Box e Cuffia Gaming MSI- Prezzo: 2.899 Euro, anziché 3.299 Euro

- Creator 17 A10SGS-657IT Display 17.3" UHD (3840*2160), HDR1000 mini LED, IPS-Level 60Hz, CPU Comet lake i7-10875H+HM470, GPU RTX2060 -GDDR6 6GB, Memoria DDR IV 16GB*2 (2666MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD, Windows 10 Pro + X-Rite in Color Box e Cuffia Gaming MSI- Prezzo: 2.499 Euro, anziché 2.899 Euro

- Modern 14 A10M-1055IT Display 14" FHD (1920*1080), IPS-Level 60Hz, CPU Comet lake I5-10210U, Memoria DDR IV 8GB (2666MHz), 512GB NVMe PCIe SSD, Windows 10 Home- Prezzo: 799 Euro, anziché 899 Euro

- Modern 14 A10M-1056IT Display 14" FHD (1920*1080), IPS-Level 60Hz, CPU Comet lake I5-10210U, Memoria DDR IV 8GB (2666MHz), 256GB NVMe PCIe SSD- Prezzo: 649 Euro, anziché 749 Euro

