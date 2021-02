GTA Online: pattuglia le acque con il Nagasaki Dinghy armato

Disponibile in GTA Online questa settimana, oltre a molte possibilità di ottenere ricompense doppie e altro

Vuoi dare vita a un assalto anfibio al confine militarizzato di qualche paese? Vuoi difendere la tua umile villetta al mare? Grazie alla sua mitragliatrice calibro 50 fissa, questo Dinghy manderà un messaggio molto chiaro agli eventuali trasgressori.

Proiettili e veicoli gonfiabili possono andare d’accordo? Ditecelo voi! Il Nagasaki Dinghy armato è ora disponibile per l’acquisto anche per i civili da Warstock Cache & Carry. In più, non dimenticare di riscattare il Dinka Verus da Warstock Cache & Carry: è gratuito fino al 3 marzo.

Se non sei troppo occupato a svuotare l’open bar al Casinò e Resort Diamond per festeggiare GTA Online, sappi che puoi fare baldoria anche in altri modi grazie alle ricompense doppie in una serie di modalità.

Profitti doppi nelle vendite di carichi speciali

Questa settimana i CEO più esperti possono fare una fortuna con le missioni di vendita di carichi speciali. Il loro duro lavoro sarà ricompensato da ricompense doppie in GTA$ e RP.

GTA$ e RP doppi nelle gare stunt

La competizione e l’adrenalina sono fantastiche, ma combinate con l’alta velocità creano un mix pericolosissimo. Le gare stunt ti permettono di shakerare queste tre componenti sterzando a mezz’aria! In più, porterai a casa compensi e RP doppi. Cosa aspetti? Trasforma il tuo amore per il rischio in un modello di business.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di Simeon

Simeon Yetarian è il re dei veicoli di lusso di dubbie origini e come ogni re ha bisogno di aiuto, psichiatrico e non solo. Chiamalo o rispondi alle sue telefonate: ti pagherà il doppio se deciderai di avviare una missione ricevuta da lui o una missione di recupero della Premium Deluxe.

Ottieni GTA$ e RP doppi nelle missioni dei DJ

A proposito di contatti, English Dave e Tom Connors hanno bisogno di una mano per fare contenti i DJ. Se ti contatteranno, ricorda che le missioni dei DJ offriranno ricompense in denaro e RP doppi. Che si tratti di pizze o di metanfetamina, di merchandise o di champagne, recupera tutto e riceverai GTA$ e RP doppi in cambio del disturbo.

GTA$ e RP doppi in Sumo

Sumo e Sumo (Remix), le amate modalità Competizione che spingono i giocatori ad affrontarsi in un’adrenalinica gara di spintoni su quattro ruote, forniscono ricompense doppie fino al 3 marzo. Mettiti dietro al volante e inizia a prepararti...

Sblocca gli occhiali luminosi gratis

Diventa una leggenda dei rave. Completa una missione di vendita Import/export in GTA Online dal tuo magazzino veicoli per ricevere gli Occhiali luminosi blu e magenta. Torna dopo l’8 marzo per ricevere la tua ricompensa, generalmente entro 72 ore. Il Casinò e Resort Diamond, per manifestare ai clienti tutta la sua gratitudine, offre l’open bar sia nell’atrio che nel The Music Locker: tutte le feste che organizzerai nell’attico saranno gratuite. Datti alla pazza gioia e ordina i drink più costosi. Se ti sveglierai in un attico o in un bagno devastato, non ti preoccupare. Non c’è niente di male, tanto è tutto gratis!

Il primo premio della settimana: Vapid FMJ

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento e molto altro. Il primo premio della settimana è un miracolo dell’ingegneria moderna, un’ode alla fibra di carbonio: la Vapid FMJ.

SCONTI

Se vuoi entrare nei business e nei giri di affari illeciti che ti abbiamo descritto, sarai felice di sapere che puoi approfittare del 60% di sconto sul costo di tutti gli uffici e delle loro modifiche e aggiunte. I magazzini per carichi speciali e i garage sono a metà prezzo, mentre i magazzini veicoli sono scontati del 25%.

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Inoltre i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la Dewbauchee Vagner (80% di sconto) e la Coil Rocket Voltic (70% di sconto).

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

