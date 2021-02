Animal Crossing: New Horizons all'Università di Macerata

L’UNIVERSITÀ DI MACERATA E LA COMMUNITY ITALIANADANNO IL VIA A UNA SETTIMANA DI CACCIA AL TESORO

Sin dal suo arrivo su Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons ha sempre offerto ai videogiocatori di ogni età e tipologia attività uniche ed esperienze sempre diverse, da vivere da soli o in compagnia. Il titolo Nintendo, prossimo al suo primo anniversario, ha raccolto nel suo primo anno di vita una miriade di nuovi contenuti, regalando ai fan nuove possibilità di vivere e giocare con la propria isola, personalizzandola a proprio piacimento. L’ultima, attesissima novità sono gli oggetti a tema Super Mario, in arrivo il prossimo 25 febbraio per celebrare il 35esimo anniversario dell’idraulico baffuto.

Per ingannare l’attesa e per continuare a divertirsi in compagnia c’è un’ulteriore attività in arrivo, dedicata a tutti gli appassionati italiani: una serie di Cacce al Tesoro organizzate sia dall’Università di Macerata, il primo Ateneo al mondo ad essere sbarcato all’interno di Animal Crossing: New Horizons, sia da alcuni dei creator più apprezzati e seguiti dalla community Nintendo. Due esperienze da vivere in streaming e in multiplayer, combinando il tipico mix di divertimento e relax che solo le isole di Animal Crossing: New Horizons sanno offrire.

La Caccia alla borraccia dell’Università di Macerata sarà un’occasione per sensibilizzare la comunità di studenti sui temi ambientali, incentivando la progressiva riduzione dell’utilizzo delle plastiche monouso. Mercoledì 24 febbraio, dalle h 17:00, gli studenti UniMC potrano aggiudicarsi una delle centinaia di borracce messe in palio, rispondendo correttamente in live streaming a una delle 8 domande green sulla pagina Facebook dell’Ateneo, sulla chat del Canale YouTube UniMC webTV o all’interno dell’isola UniMC. Per partecipare, è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale: https://www.unimc.it/it/unimc-comunica/form/cacciaallaborraccia

La Caccia al tesoro della community italiana è già in corso sui canali dei creator che hanno aderito all’iniziativa e include una serie di dirette streaming, tra Twitch e YouTube, che termineranno domenica 28 febbraio, per un’intera settimana di divertimento. I giocatori avranno la possibilità di far visita alle isole di Gravier, Lightning95, Frake, Poketonx, Joepad17 e Froz3n e, una volta atterrati, potranno munirsi di pala per iniziare a scavare e trovare così gli item vincenti.

Per partecipare basterà seguire i canali social dei creator coinvolti nell’iniziativa, aggiungerli tramite codice amico su Nintendo Switch e munirsi di una buona dose di fortuna e abilità! I migliori cercatori saranno ricompensati con oggetti unici o pattern personalizzati da aggiungere al proprio inventario, un prezioso ricordo dell’esperienza.

Di seguito il calendario completo dell’iniziativa, comprensiva di link per prendere parte all’attività:

Lunedì 22/02 h 20:00 – Gravier: https://www.twitch.tv/gravier

Martedì 23/02 h 17:00 – Lightning95: https://www.youtube.com/channel/UClWIZKtqbtsP9LhQj7CcwqQ

Mercoledì 24/02 h 17:00 – Università di Macerata: https://www.unimc.it/it/unimc-comunica/form/cacciaallaborraccia

Mercoledì 24/02 h 18:30 - Frake: https://www.twitch.tv/frake_z

Giovedì 25/02 h 17:00 - Poketonx: https://www.youtube.com/user/poketonx

Venerdì 26/02 h 18:00 - Joepad17: https://www.twitch.tv/joepad17

Domenica 28/02 h 17:00 - Froz3n: https://www.twitch.tv/froz3ntwitch

Il prossimo appuntamento è previsto per oggi, 23 febbraio, alle h 17:00 sull’isola e sul canale YouTube di Lightning95: ad attendere i fan italiani di Animal Crossing: New Horizons c’è un’intera settimana di sfide e divertimento in compagnia dell’attivissima community e dell’Università di Macerata, che vinca il migliore!

