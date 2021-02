STREET FIGHTER V CELEBRA IL QUINTO ANNIVERSARIO

INIZIA LA STAGIONE 5 CON IL RILASCIO DEL NUOVO PERSONAGGIO DAN HIBIKI, CONTENUTI GRATUITI E ALTRO

Poco più di cinque anni fa è stato rilasciato Street Fighter V. Da allora il gioco ha continuato a crescere e ad evolversi. A partire da oggi inizia la storica quinta e ultima stagione con l'uscita del nuovo personaggio Dan Hibiki e di contenuti gratuiti per tutti i giocatori di PlayStation 4 e Steam.

Dan Hibiki dà il via alla quinta stagione di Street Fighter V. Un pilastro della serie Street Fighter Alpha è un compagno di allenamento di Ryu e Ken ed è apparso per l'ultima volta in Street Fighter IV. Dan può essere aggiunto ai roster di Street Fighter V con il Character Pass della stagione 5 o il Premium Pass della stagione 5. Può anche essere acquisito separatamente.

Disponibile oggi anche come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Street Fighter V, che introduce una una potente meccanica di battaglia "V-Shift", una nuova fase di addestramento chiamata "The Grid Alternative" nonché un bilanciamento per tutti i personaggi.



Altri quattro personaggi si stanno preparando a unirsi in Street Fighter V: Champion Edition: Rose (primavera 2021), Oro (estate 2021), Akira (estate 2021) e un quinto e ultimo non annunciato (autunno 2021) e anche 26 nuovi costumi.



Per goderti i nuovi personaggi e i relativi contenuti della Stagione 5 sono disponibili due diversi pass: il Character Pass e il Premium Pass.

Ecco una carrellata di ciò che è incluso in ogni Pass:

Season 5 Character Pass All five Season 5 Characters and Costume Colors 3-10 Five Battle Costumes (one for each Season 5 Character) Six Titles Bonus Content: Eleven Exclusive PS4 Themes and Steam wallpapers

Season 5 Premium Pass All five Season 5 Characters and Costume Colors 3-10 26 NEW Costumes Two NEW Stages All costume colors for all Season 5 characters Eight Titles Bonus Content: Eleven 100,000 Fight Money Exclusive PS4 Themes and Steam wallpapers







