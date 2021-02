Calabria Scuole Chiuse

Dalla prossima settimana e per circa una quindicina di giorni le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in tutta la Calabria. Lo ha annunciato il governatore Nino Spirlì su Facebook.

