Arriva il nuovo casco limited edition creato da Briko e Lindsey Vonn

Si chiama Vulcano RB LVF FIS 6.8 ed è il primo accessorio di protezione sci presentato post carriera dalla campionessa statunitense, partner del brand dal 2010.

Lindsey Vonn in collaborazione con Red Bull E Briko, partner storici della campionessa di sci, e con la Lindsey Vonn Foundation, organizzazione no profit da lei fondata a sostegno delle future donne nel mondo – presentano il primo casco post carriera dell’atleta statunitense, realizzato in edizione limitata.

Si chiama Vulcano “RB LVF FIS 6.8” e soddisfa i più elevati standard di sicurezza che ogni atleta si aspetta: un casco da Coppa del Mondo con certificazione FIS 6.8, la più rigorosa in termini di sicurezza, e dotato del ProtettoTM System Briko che – grazie al suo guscio ABS, flessibile e resistente nella parte posteriore – riduce la gravità di eventuali traumi cranici in caso di incidenti sulle piste.

“Questo è il mio primo casco post carriera e sono felice di aver avuto l'opportunità di ‘idearlo’ con Briko e Red Bull, due partner con cui ho una lunga storia. Proprio grazie a questo casco, saremo in grado di raccogliere ancora più fondi per sostenere la mia fondazione”, spiega Lindsey.

La campionessa Usa, che dal 2010 fa parte della Scuderia Briko, condivide con gli altri atleti del team e con l’ufficio Ricerca&Sviluppo del brand le proprie esperienze, mettendo a disposizione le competenze acquisite per sviluppare accessori da sci sempre più sicuri. Lo stesso ProtettoTM System di Briko, introdotto proprio dopo un incidente di sci occorso a Lindsey Vonn, può aumentare notevolmente la sicurezza degli sciatori, grazie a una speciale tecnologia in grado di assorbire l’impatto delle cadute che coinvolgono la parte posteriore della testa.

Dal 2015, inoltre, Briko accompagna la Fondazione Lindsey Vonn nel suo impegno a sostenere le donne di domani, attraverso borse di studio e programmi di formazione, di sport e di arricchimento culturale, capaci di dare alle generazioni future gli strumenti di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi e per coltivare grinta, passione e fiducia in se stesse.

Le royalty guadagnate dalla campionessa americana grazie al casco Vulcano “RB LVF FIS 6.8” Limited Edition saranno interamente donate alla Lindsey Vonn Foundation.

Una nuova occasione per rafforzare il messaggio dell’atleta a tutte le ragazze: realizzare i propri sogni attraverso il duro lavoro e la dedizione, sulle piste da sci e nella vita. Il casco Vulcano “RB LVF FIS 6.8” Limited Edition è disponibile nei migliori negozi e online su briko.com nelle due taglie, adulti e bambini, rispettivamente a 249 euro e 219 euro per la versione junior.

