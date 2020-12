Pinocchio Stasera In TV Su Rete 4

Il film Pinocchio sarà trasmesso alle ore 21.30 su Rete 4 oggi 20 dicembre 2020.



Produzione

Pinocchio è un film del 2002 di e interpretato da Roberto Benigni, che ha anche scritto la sceneggiatura (con Vincenzo Cerami) e la produzione. Costò circa 45 milioni di euro, è il film più costoso della storia del cinema italiano . Il film fu scelto per rappresentare la 75° edizione dell'Academy Awards per il miglior film straniero, ma non fu nominato.

È tratto dal romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di una marionetta di Carlo Collodi.

Secondo Benigni, il progetto del film in cui l'attore interpreta Pinocchio era iniziato con Federico Fellini e risale ai tempi de La Voce della Luna, del 1990 sotto la regia del maestro riminese. Benigni ha anche dichiarato che in quella occasione furono girate alcune scene di prova mai mostrate al pubblico e Vincenzo Cerami aveva iniziato a scrivere la sceneggiatura.



TRAMA

Imbattutosi in un ceppo di legno, il buon falegname Geppetto decide di fare un burattino e lo chiama Pinocchio. Questi è magicamente in grado di camminare, muoversi, parlare e giocare come un vero bambino. Sperando di mandarlo a scuola Geppetto, vende la sua giacca, per comprare una abecedario a Pinocchio, ma il mascalzone lo vende per andare a vedere uno spettacolo al teatro dei burattini. Qui il terribile e temuto capo dello spettacolo Mangiafuoco, si lascia impietosire dai racconti di Pinocchio e gli dà cinque monete d'oro. Pinocchio, viene poi sedotto da una coppia di supercriminali, il gatto e la volpe, che lo imbrogliano per rubargli i soldi.



Pinocchio si accorge dell'inganno e cerca di denunciarli, ma viene spedito in carcere da un cattivo giudice. Uscito di prigione Pinocchio incontra la Fata Turchina e decide di diventare un bambino modello, ma finirà di nuovo per ricadere nelle "tentazioni" di Lucignolo che lo porterà nel Paese dei balocchi, poi trasformato in asino, e infine tra altre mille peripezie ritrova suo Geppetto nel ventre di una balena. Scampato dal corpo, con l'aiuto della Fata Turchina finirà per trasformarsi in un vero ragazzo, generoso e ubbidiente.



