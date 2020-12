La campagna sulla Ru486 non è del Movimento per la Vita

In merito alla recente campagna sulla Ru486 della associazione “Provita e Famiglia”, il Movimento per la Vita Italiano precisa di non esserne l’autore come erroneamente attribuito nel comunicato della rete Di. Re, ripreso da diverse fonti giornalistiche.





Da anni, il Movimento per Vita lavora al fianco delle donne con uno stile di servizio e una logica di inclusione che niente ha a che spartire con un linguaggio violento e che si pone come obiettivo quello di scioccare il pubblico. L’accoglienza che porta avanti con il lavoro quotidiano dei propri Movimenti e Centri di Aiuto alla Vita locali si rispecchia anche in una comunicazione aperta, fatta di contenuti e linguaggio positivo, che non colpevolizza ma si pone a supporto della donna e della mamma in difficoltà.





“Ogni realtà ha le sue caratteristiche e non è corretto essere omologati, soprattutto quando si tratta di differenze sostanziali: il bambino non ancora nato e la mamma sono entrambi i destinatari dei nostri servizi. Una “E” che fa la differenza, in termini di attenzione verso la persona e anche di scelte comunicative” afferma la Presidente del Movimento per la Vita, Marina Casini.





A conferma della affermazione, i dati presentati qualche settimana fa, all’interno del Convegno Nazionale dei Movimenti per la Vita, Centri di Aiuto alla Vita e Case di accoglienza che mostrano come nel 2019 i centri abbiano servito circa 30.000 donne: la metà di queste erano donne in gravidanza, l’altra metà donne CON bambini.