Revell presenta i suoi 3D Puzzle

BASTA UN PO’ DI FANTASIA PER TORNARE A VIAGGIARE

È proprio nei momenti più difficili che si trovano le soluzioni più creative e divertenti. Ora ci pensa Revell con i suoi 3D Puzzle, per non smettere mai di sognare ad occhi aperti.

Fare una passeggiata intorno al Colosseo, guardare la Torre Eiffel al tramonto, navigare verso la Statua della Libertà…si può fare e proprio nel salotto di casa. Grazie ai 3D Puzzle, Revell porta tra le mura domestiche i più famosi monumenti di tutto il mondo, che prenderanno forma, tassello dopo tassello. Un’occasione unica per passare le serate all’insegna del divertimento e delle sfide, per creare sempre qualcosa di nuovo.

Revell, punto di riferimento per il modellismo in tutto il mondo, con i suoi prodotti pensati per tutte le età, metterà alla prova l’ingegno e la tenacia, per poi regalare del merito relax sognando ad occhi aperti di guidare tra i grattacieli di Miami o di ammirare Venezia dall’alto in volo su un elicottero.

Non resta che scegliere la destinazione e prepararsi a partire!