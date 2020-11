Nuovi Dpcm: Come passeremo Natale e Capodanno?

Le idee sono ancora un po 'confuse: vogliamo aiutare i trader e agevolare chi ha intenzione di acquistare regali, ma vi chiediamo di non giocare a tombola in casa con più di sei persone.

Il 3 dicembre scadrà l'ultimo Dpcm e le nuove disposizioni saranno valide anche per il periodo di ferie. Il sottosegretario alla Salute Zampa parla di possibili "esenzioni negli spostamenti tra regioni", ma precisa che non ci saranno agevolazioni per eventi in piazza, o per feste, soprattutto a Capodanno. Il ministro della Salute, Sperazna, prosegue con mano pesante e definisce "surreale" la discussione sul Natale ma è il suo presidente, Conte, a voler sottolineare cosa accadrà dal 3 dicembre. “Dobbiamo prepararci per un Natale più sobrio; feste, celebrazioni, baci e abbracci non saranno possibili ”.

Le attività turistiche e commerciali durante il periodo natalizio raccolgono oltre il 30% del fatturato annuo. "Crediamo che sarà possibile scambiarsi doni - ha detto - e permettere all'economia di crescere". Una decisione generosa visti i tanti sacrifici che gli italiani continuano a dover affrontare a causa delle restrizioni. Ma gli esperti di salute alzano il naso, c'è l'idea che il 3 dicembre verranno istituiti due diversi dpcm: uno per i giorni intorno alle vacanze e un altro per le vacanze vere e proprie.

L'Italia continuerà a essere suddivisa in bande colorate in base alla criticità dei contagi. Per quanto riguarda gli spostamenti, l'apertura arriva dal Sottosegretariato Zampa. "Mancano 40 giorni a Natale e in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non possiamo muoverci tra le Regioni, ma speriamo che i numeri migliorino e quindi siano possibili delle eccezioni".

Per quanto riguarda lo shopping natalizio, sembra che sarà consentito con i negozi che potranno rimanere aperti più a lungo per evitare la folla. Ci saranno anche le aperture dei centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi, ristoranti e pub apriranno anche di notte mentre per la cena a casa ci saranno consigli e non divieti : non più di sei a tavola, quindi al massimo solo conviventi e parenti stretti.

"Questo Natale - conferma il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa - dobbiamo sforzarci di essere il meno possibile" perché "maggiore è la cerchia di persone che abitualmente non frequentano, maggiore è il rischio". Quindi "Immagino che tu possa dire da 5 a 6 persone al massimo, ma ovviamente non sarà possibile controllarlo". Il coprifuoco, attualmente fissato alle 22:00 in tutta Italia potrebbe spostarsi alle 23:00 - oppure mezzanotte, ma per il pomeriggio del 24 e del 31 c'è anche l'ipotesi che possa arrivare fino all'una di notte.

Ma “non saranno consentiti raduni e feste in piazza - avverte Zampa - anche quei giorni saranno adeguatamente regolamentati perché, a differenza di questa estate, non ci saranno eccezioni. Non possiamo immaginare una terza ondata ”.