Guenda Goria dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip : io il mio GFvip l'ho già vinto, questo reality mi ha salvata

“Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere”, confida Guenda Goria in un'intervista esclusiva a Chi, in edicola da mercoledì 4 novembre. “Sono felice anche perché ho ritrovato mio padre (Amedeo Goria, ndr). È il primo che mi ha chiamata quando sono uscita... Tutti lo hanno insultato perché mi ha dato della “bipolare”, ma poverino, io l'ho trovato pieno di affetto e dolcezza. Invece, chi non si è degnato di chiamarmi è Telemaco (Dell'Aquila, il suo fidanzato, ndr), ci sono rimasta malissimo. Lui sostiene di essere arrabbiato perché sono usciti gossip sulla sua vita privata, ma in realtà chi ha sollevato la questione non sono io, ma la sua ex moglie. Comunque l'ho lasciato e adesso sono single. Voglio ripartire da me stessa. Un uomo? Ora non è necessario”. E riguardo ai suoi compagni nella Casa, Guenda dice: “Zorzi è sicuramente il più vero e merita di vincere, mentre la Gregoraci è una persona senza un briciolo di umanità”.