Guendalina Tavassi sui social : bandita da un hotel per famiglie

Guendalina Tavassi ha condiviso sui social la sua frustrazione per aver perso una vacanza sulla neve con i suoi figli a causa di un'intervista che aveva rilasciato a Le Iene. La Tavassi è arrabbiata e si sfoga sui social: "Sono sconvolta, sono stata bandita da un hotel per famiglie e dalle molteplici strutture family di quella catena, perché il mio personaggio non collima con il resort".

Attraverso le sue storie su Instagram, l'ex gieffina ha raccontato la "brutta" esperienza che ha vissuto a causa della sua intervista a Le Iene e non ha avuto peli sulla lingua: "È giusto che tutti sappiano quanta gente di m... c'è dietro a tante strutture familiari dove molte famiglie vanno in inverno con bambini per sciare e c'è animazione", ha dichiarato la showgirl. Poi ha aggiunto: "Dovevo soggiornare in una di queste strutture family qualche tempo fa. Purtroppo, per problemi privati, non siamo riusciti ad andarci più. Così ho scritto un'email al PR della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?". La risposta dell'hotel recita: "Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio. Sono davvero spiacente e spero che lei possa comprendere".

La Tavassi ha mostrato la mail ricevuta dal PR del resort, mostrando che la dichiarazione sulla sua relazione con il fidanzato Federico Perna, in cui ha rivelato alcuni dettagli piccanti, come il fatto che fanno l'amore anche quattro volte al giorno, ha causato preoccupazione alla struttura ricettiva in questione. "Questa è una discriminazione bella e buona", ha dichiarato la Tavassi: "È una cosa schifosa, sono stata bandita e anche diffidata a parlarne..." e ha aggiunto: "Dopo un'intervista che era scherzosa...".

