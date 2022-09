Guendalina Tavassi contro l'ex marito : mi prendeva a bastonate

Guendalina Tavassi in tribunale accusa Umberto D'Aponte di averla picchiata ripetutamente durante i sei anni di matrimonio. Guendalina Tavassi, in aula per il processo contro l'ex marito Umberto D'Aponte, racconta l'incubo che ha vissuto negli anni del loro matrimonio. "Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha picchiato in testa, una volta mi ha anche rotto il naso" ha spiegato l'ex naufraga al giudice, raccontando gli incidenti che ha subito tra il 2015 e il 2021, quando ha deciso di separarsi.

Tavassi e Umberto D'Aponte si sono sposati nel 2013 e nello stesso anno è nata la loro primogenita, Chloe. Due anni dopo, poco prima dell'arrivo del secondo figlio, iniziarono gli attacchi. “Prima della nascita di Salvatore veniva a Roma solo nei fine settimana, ma quando si è trasferito sono iniziati i problemi: vari tradimenti ed episodi di violenza dovuti alla gelosia mi hanno costantemente minacciato e denigrato anche davanti ai bambini. Mi ha detto che dovevo morire” ha svelato la showgirl.

Tra i tanti episodi raccontati da Guendalina Tavassi ce n'è uno che risale al 2017: "Stava dormendo e ho ricevuto un messaggio da una ragazza che mi diceva di averlo visto con un'altra. Abbiamo litigato e lei ha rotto il vetro della finestra, finita nella culla del bambino”. l'ex naufraga ha raccontato di ripetute violenze, avvenute anche durante l'allattamento al seno, e la polizia è intervenuta in più occasioni. Guendalina Tavassi ha raccontato anche di come i suoi figli hanno assistito agli attacchi: “Avevo paura per i miei figli che chiedono al loro papà di fermarsi e piangere.

Ha fatto cose pericolose e non sapevo come fermarlo. Una volta mi ha rotto il naso lanciandomi le chiavi della macchina: stavo sanguinando e mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini urlando: 'Mamma sta morendo'. Mi volevano ricoverare, ma io volevo tornare a casa”. "Per convincermi a non lasciarlo, ha fatto finta di avere un attacco epilettico davanti ai nostri figli", ha detto Guendalina Tavassi che, nel 2021, ha deciso di porre fine al suo matrimonio con Umberto D'Aponte.

Anche nello studio legale in cui si sono incontrati per ratificare la separazione, si sarebbe infuriato: "Lo stavo registrando con il cellulare perché avevo paura delle sue reazioni, gliel'ho detto e lui è andato su tutte le furie attaccandomi e rompendomi. il cellulare. Sono scappata dall'ufficio e ho chiamato la polizia ", ha detto. A seguito di questo episodio, Gwendolyn ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti dell'ex. Le restrizioni di contatto sono state violate da D'Aponte che, per questo, ha trascorso tre mesi in carcere.

