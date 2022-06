Isola Famosi 2022 : Guendalina Tavassi sul ritiro del fratello Edoardo

La finale dell'è ormai alle porte, ma le polemiche su questa 16° edizione non sembrano placarsi. Lunedì 27 giugno scopriremo chi sarà il vincitore del naufragio, ma dall'Italia c'è chi grida all'ingiustizia. Si tratta diche inavrebbe voluto vedere il

Sei naufraghi si contenderanno lo scettro: Luca Daffré, Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger e Nick Luciani. Ma dall'Italia c'è chi si lamenta della partenza di uno dei favoriti assoluti per la vittoria finale: Edoardo Tavassi.

I fratelli Tavassi, infatti, sono stati due protagonisti assoluti del reality presentato da Ilary Blasi e il fatto che nessuno dei due sia arrivato alla serata finale continua a far discutere i telespettatori. Guendalina ha dovuto dimettersi una volta appresa che il reality stava per essere esteso, mentre Edoardo ha dovuto ritirarsi a causa di un grave infortunio al ginocchio. Per loro il soggiorno in Honduras è terminato prima del previsto. "Ho colpito qualcosa, un sasso e ho sentito il colpo - ha detto l'ex naufrago romano -. Quando ho appoggiato il piede ho sentito un 'stuk' e un altro 'stuk' e da quel momento non sono più riuscito a piegare il mio ginocchio. E da quel momento in poi ho iniziato a piangere. Ho sentito il dolore più forte di sempre. La mia paura è sempre stata di non finire l'Isola. Purtroppo la diagnosi è quella di lesione ai legamenti. Avrei fatto la finale da zoppo , ma purtroppo l'esito del medico è chiaro".

Così Guendalina Tavassi, cuore del fratello Edoardo, dichiarò che suo fratello sarebbe rimasto ma i medici gliel'hanno impedito. L'ex gieffina ed ex naufraga a Fanpage ha anche svelato che in questo momento sarebbe rinchiuso in attesa di essere presente in studio a Milano nella puntata di lunedì. "L'ho sentito quando stava per lasciare l'Honduras, era ancora notte. Mi ha detto che sarebbe rimasto ferito anche lui. Ha aggiunto che gli mancavano solo sei giorni e che aveva fatto questo viaggio durato tre mesi non certo per partire a un passo dalla fine. Poi mi ha detto che con i medici pensavano che fosse per il meglio, quindi va bene così. Sarebbe rimasto se gli fosse stata data la possibilità. È stato terribile vederlo partire. Abbiamo sognato un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con gente arrivata ieri, questa finale non la trovo giusta...».

