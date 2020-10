Skincare maschile: come farla, con quali prodotti e quante volte

Skincare significa pulizia e più comunemente è un termine che indica i prodotti per prendersi cura della propria pelle, specie di quella del viso. In questo testo prenderemo in esame la pulizia dell'epidermide for men che, secondo gli esperti, è bene sia fatta una volta a settimana o ogni 15 giorni per risultati visibili e durevoli. Parliamo di questo in occasione del lancio di una linea di prodotti specifici per la skincare for men by Valextino, brand che nasce con l'intento di soddisfare le esigenze dell'uomo moderno, pratico e attento al proprio benessere.

Pulizia del viso maschile: i prodotti indispensabili

Per realizzare un trattamento completo di skincare e in particolare effettuare una pulizia del viso in casa sono necessari prodotti e step ad hoc. In primis consigliamo cosmetici realizzati con ingredienti sicuri, meglio se naturali e che andranno comunque conservati al meglio ed utilizzati rispettando i tempi consigliati sulle confezioni. È anche bene prediligere brand come Valextino, cioè leader nel settore dello skincare maschile e studiati ed ideati proprio per rispondere alle esigenze degli uomini. Da avere sempre a portata di mano per una pulizia del viso homemade saranno: un detergente viso, uno scrub, una maschera detox, un siero a scelta se anti-age o nutriente e una crema idratante. Sottolineiamo inoltre che ogni prodotto for men dovrà essere specifico per il tipo di pelle in questione, cioè per quella mista, secca o grassa. Molto spesso però durante l'anno la pelle può avere una grana differente e per esempio risultare secca in inverno e mista nelle giornate calde, questo cambiamento va tenuto conto all'atto dell'acquisto dei prodotti ad hoc per lo skincare. Per evitare errori e spese inutili meglio comprare di volta in volta il prodotto ideale ed eventualmente facendosi consigliare online o in negozio su quello più idoneo.

Pulizia del viso o skincare: tutti gli step

La pulizia del viso maschile non differisce molto da quella femminile ma ciò che cambia sono principalmente i prodotti e Valextino sa bene di cosa stiamo parlando. Questo marchio infatti nasce appositamente per rispondere alle esigenze dell'uomo moderno consentendo a chiunque di potersi prendere cura del proprio aspetto ogni giorno, con facilità, velocità ma senza rinunciare alla qualità. Lo skincare maschile prevede questi step, semplici da replicare a casa una volta a settimana:

detersione con prodotto ad hoc;

bagno di vapore acqueo per aprire i pori, basta anche una doccia o un bagno caldo;

scrub o gommage delicato con prodotto ad hoc;

maschera anti-age, idratante o detox a scelta;

idratazione con siero e crema specifica.

I passaggi in sé sono pochi, essenziali e veloci da ripetere a casa ma fondamentali per pulire a fondo la pelle, eliminare tossine, cellule morte e scorie e liberare i pori dalle impurità e dal sebo. Non solo, mediante l'utilizzo sinergico di prodotti di skincare di ottima qualità e le procedure sopra descritte ogni uomo, a qualsiasi età, potrà avere sempre un volto fresco, riposato, con l'epidermide sana, luminosa e affinata. È importante eseguire questo iter una volta a settimana o ogni 15 giorni per depurare e coccolare il corpo ma anche l'anima e l'umore. I risultati sono visibili già dopo la prima applicazione la costanza ripagherà senza dubbio sul breve e lungo periodo.