Digital Transformation e Aziende: un'Opportunità da Cogliere Subito

Il rapido diffondersi della pandemia Covid-19 ha messo la società e il mondo del lavoro dinanzi a sfide nuove, portando alla ribalta problematiche già note ma mai realmente affrontate.

Il repentino cambiamento dei comportamenti sociali e delle metodologie di lavoro ha fatto emergere dei nuovi bisogni dinanzi ai quali, spesso, anche i grandi colossi del digitale si sono trovati impreparati.

Se in questi mesi di distanziamento sociale e di lavoro in smart working anche grandi aziende come Google, Apple e Amazon hanno sofferto dell'improvvisa impennata delle richieste dei “servizi digitali”, allora si può comprendere come la questione della Digital Transformation sia oggi ben lontana dall'essere risolta, specialmente quando si parla di piccole e medie aziende.

Ma cosa significa Digital Transformation, come la si attua nelle PMI e, soprattutto, quali sono le opportunità ed i benefici che può offrire?

Che Cos'è la Digital Transformation

La tecnologia è diventata parte integrante della nostra quotidianità ma sono ancora moltissime le aziende, soprattutto quelle piccole e di “stampo tradizionale”, che non sono riuscite a integrarla realmente nei loro processi aziendali.

Quindi la Digital Transformation si traduce esclusivamente nell'adozione delle nuove tecnologie? Si tratta solamente di sostituire il vecchio fax con una mail? Non esattamente.

La trasformazione digitale è, infatti, qualcosa di molto più profondo. Non si tratta soltanto dell'innovazione tecnologica dei processi aziendali, con lo scopo di renderli più efficienti e produttivi, ma anche la cultura aziendale, che deve essere profondamente ripensata anche in relazione alla gestione delle risorse interne e dei lavoratori.

Si tratta, com'è evidente, di un processo lungo e a tratti complicato che impone un vero e proprio cambiamento di mentalità, il quale deve impattare non soltanto sul business, sulle strategie aziendali e sui processi produttivi ma anche sulle risorse umane e sulla necessità di investire sulle competenze digitali.

Non è quindi un caso che l’agenzia SEO Vibo Valentia WebJet, azienda specializzata nella consulenza aziendale per la trasformazione digitale, abbia fornito una definizione davvero chiara di cosa sia realmente la Digital Transformation:

“La Digital Transformation richiede un cambiamento prima di tutto gerarchico, con nuovi modelli di business ed un modo di pensare innovativo. Tutto questo supportato da un maggior uso della tecnologia per migliorare l’esperienza di tutti: dai dipendenti ai fornitori, fino ad arrivare al cliente”.

Perché la Digital Transformation è Fondamentale per le Aziende

Attuare il processo di trasformazione digitale non è semplice e richiede un certo investimento sia di tempo che di risorse.

Quindi perché farlo? Quali i reali benefici per le imprese?

I vantaggi della Digital Trasformation sono numerosi e ancora più evidenti in un'epoca come quella che stiamo vivendo, che richiede di innovarsi costantemente per stare al passo con i continui cambiamenti della società e con le richieste di un mercato sempre più esigente e “impaziente”.

Se non ci si innova si rimane indietro, si perdono nuove opportunità e si finisce con l'essere schiacciati da una concorrenza sempre più forte e agguerrita.

La trasformazione digitale può innanzitutto aiutare a rendere i flussi di lavoro molto più semplici, efficienti e veloci con il risultato non solo di automatizzare alcuni processi aziendali “standard” ma anche di ottimizzare le risorse, sia economiche che umane.

Una maggior velocità e fluidità si traducono in una più elevata efficienza dell'impresa e, di conseguenza, in una più alta soddisfazione dei clienti nuovi e già acquisiti, con risvolti positivi sul brand aziendale.

Proprio i clienti devono essere un focus importante nei processi di Digital Transformation poiché è indispensabile offrire loro dei servizi all'altezza delle aspettative.

I clienti di oggi sono esigenti ed informati e un'azienda davvero digitale deve non solo essere in grado di captare le esigenze ma anche di garantire loro una user experience unica, smart e coinvolgente.

I consumatori che sentono di aver trovato ciò che cercavano sono molto più propensi a interagire con l'azienda, a provarne i prodotti e i servizi, a pubblicizzarla con il “passa parola”, a preferirla a un competitor, anche se questo offre un prezzo più vantaggioso.

Rendere più efficienti i processi aziendali ed essere in grado di catturare l'attenzione dei clienti si traduce inevitabilmente in un netto aumento dei profitti e in una strategia aziendale moderna e competitiva, sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Trasformazione Digitale: Come Attuarla e Quali Ostacoli Superare

Molte aziende cercano di avviarsi lungo la strada della Digital Transformation ma spesso si trovano dinanzi al fallimento. Perché?

Le motivazioni sono numerose ma attengono principalmente all'incapacità di comprendere la spinta innovativa della trasformazione digitale, alla difficoltà di mettere da parte le vecchie gerarchie e i tradizionali processi aziendali e alla mancanza di risorse interne con competenze adeguate.

Sono proprio questi e altri i fattori che bloccano il processo di innovazione digitale che, come abbiamo visto, richiede invece di rivedere profondamente la gestione di tutte le risorse di un'impresa, specialmente dei lavoratori, di creare all'interno dei singoli reparti dei team in grado di usare le tecnologie della Digital Trasformation, di conoscere profondamente i bisogni e le aspettative dei clienti con lo scopo di offrire loro la migliore esperienza, e di attuare un vero e proprio cambiamento della cultura aziendale, senza temere di danneggiare o compromettere l'identità dell'impresa.

Rivedere, ripensare e riorganizzare profondamente la propria cultura societaria (come ha fatto anche Google) e di business senza però mai dimenticarsi dell'aspetto tecnologico.

L'innovazione digitale passa, infatti, inevitabilmente attraverso l'adozione di nuove tecnologie che siano in grado di semplificare e di rendere molto più efficaci non solo i flussi di lavoro interni ma anche la comunicazione aziendale, che deve adattarsi ai moderni registri.

Conclusione

Adottare nuove tecnologie non significa semplicemente utilizzare computer e smartphone ma creare dei sistemi digitali che permettano di gestire meglio il lavoro, di facilitare lo scambio di documenti e informazioni, di migliorare la collaborazione tra i vari reparti, di rendere più accessibili e semplici da analizzare i dati digitali e di potenziare l'interazione con i clienti.

Da quanto detto risulta evidente come la Digital Transformation richieda alle imprese un grande sforzo “intellettuale” e materiale ma come i vantaggi che ne derivano siano di gran lunga superiori. Infine, è bene ricordare che la Digital Transformation è un processo in costante evoluzione e che, una volta intrapresa questa strada, è sempre bene stare al passo.