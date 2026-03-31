Xylella beneficiari dei fondi ma reimpianti mai partiti | revocati i soldi a 500

Cinquecento beneficiari di un finanziamento destinato alla rigenerazione post Xylella non hanno avviato i reimpianti nonostante risultassero vincitori del bando da due anni. I fondi assegnati sono stati revocati, poiché non sono stati portati avanti i progetti previsti. La revoca dei soldi riguarda coloro che non hanno iniziato le procedure di reimpianto dopo aver ottenuto il finanziamento.

Da due anni risultavano vincitori del bando per la rigenerazione post Xylella, ma non hanno mai realmente avviato le procedure per i reimpianti. La Regione è, quindi, intervenuta revocando i fondi per circa 500 beneficiari per un totale di sette milioni di euro e ha fatto scorrere la graduatoria. Senza la perdita nemmeno di un euro. È massima l'attenzione da parte della giunta Decaro sulla gestione dei finanziamenti legati alla pandemia degli ulivi, l'assessore Francesco Paolicelli ha chiesto agli uffici una ricognizione a 360 gradi. E ha rinnovato l'intesa con la guardia di finanza per effettuare controlli capillari sui bandi, al momento però non risultano esserci state truffe sui reimpianti, dubbio avanzato domenica dal ministro Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Xylella, beneficiari dei fondi ma reimpianti mai partiti: revocati i soldi a 500 Articoli correlati Xylella, il ministro Lollobrgida attacca: «Soldi per i reimpianti ma gli alberi non ci sono». E annuncia l'invio del commissarioUn «commissario per l'emergenza Xylella» per porre «fine all'assenza di strategia», ma anche la richiesta alle forze dell'ordine di indagare su come... Niscemi, i soldi per prevenire la frana c’erano e Schifani sapeva dei rischi: lavori mai partitiNel 2023, il dipartimento di Protezione civile della Regione Sicilia - guidata da Renato Schifani - ha riavviato lavori da 14,5 milioni di euro per... Bruxelles approva la seconda tranche dei fondi Safe. Anche l’Italia tra i beneficiariLa Commissione europea ha formalmente approvato la seconda tranche di finanziamenti nell’ambito del pacchetto Safe (Security Action for Europe), lo...