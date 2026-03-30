Xylella il ministro Lollobrgida attacca | Soldi per i reimpianti ma gli alberi non ci sono E annuncia l' invio del commissario

Il ministro dell'Agricoltura ha dichiarato che sono stati stanziati fondi per i reimpianti contro la Xylella, ma gli alberi non sono ancora stati piantati. Ha annunciato l'invio di un commissario incaricato di gestire l'emergenza e ha chiesto alle forze dell'ordine di avviare indagini sulle modalità di come siano stati effettuati gli interventi.

Un «commissario per l'emergenza Xylella» per porre «fine all'assenza di strategia», ma anche la richiesta alle forze dell'ordine di indagare su come sono stati spesi i soldi per i reimpianti, perchè «i conti non tornano affatto». Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, attacca la gestione passata dell'emergenza provocata dal batterio killer degli ulivi. Il commissario Ospite del “Forum della Cucina italiana”, in corso ieri e oggi, nella tenuta di Bruno Vespa a Manduria per celebrare il patrimonio culinario italiano, con un'iniziativa in collaborazione con il ministero degli Esteri e l'agenzia Ice ed organizzato da Comin & Partners, il ministro meloniano non le ha mandate a dire e ha annunciato che, a stretto giro, verrà nominato un commissario. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Xylella, il ministro Lollobrgida attacca: «Soldi per i reimpianti ma gli alberi non ci sono». E annuncia l'invio del commissario Articoli correlati Malattie cardiache, il rischio diminuisce se si vive nel verde, ma se ci sono gli alberi (i prati noVivere in aree urbane dove sono presenti molti alberi riduce il rischio di malattie cardiovascolari, mentre la semplice presenza di prati o altri... Leggi anche: Malattie cardiache, il rischio diminuisce se si vive nel verde, ma se ci sono gli alberi (i prati non bastano) Contenuti e approfondimenti su Xylella il ministro Lollobrgida attacca... Temi più discussi: Errori e sprechi nella lotta alla xylella, ora Lollobrigida vuole un commissario e invoca indagini; Il forum tra gli ulivi; Elezioni anticipate, Lollobrigida frena: Non risultano richieste nemmeno dall’opposizione; Lollobrigida, commissario xylella porrà fine ad assenza strategica. Lollobrigida, commissario xylella porrà fine ad assenza strategicaA margine del Forum della Cucina italiana in corso a Manduria, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha affrontato il tema dell’emergenza Xylella in Puglia, illustrando la posizione del ... trnews.it Errori e sprechi nella lotta alla xylella, ora Lollobrigida vuole un commissario e invoca indaginiIl ministro all’Agricoltura, dal Forum della cucina italiana promosso da Bruno Vespa a Manduria, annuncia un cambio di strategia nel contrasto al batterio che ... bari.repubblica.it Anche il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida al Forum sulla Cucina italiana a Manduria. Tra gli argomenti i nodi lungo la filiera dell'agro-alimentare e il contrasto alla Xylella x.com MANDURIA - Il ministro dell'Agricoltura interviene su politica, pesca e Xylella: “Servono risposte concrete e strategie chiare” - facebook.com facebook