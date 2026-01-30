Niscemi i soldi per prevenire la frana c'erano e Schifani sapeva dei rischi | lavori mai partiti

A Niscemi, i fondi per prevenire la frana c’erano davvero. La Regione Sicilia, con a capo Renato Schifani, aveva stanziato 14,5 milioni di euro per interventi di consolidamento, ma i lavori non sono mai partiti. La scoperta mette in discussione come vengono gestiti i fondi pubblici e i rischi ancora presenti sul territorio.

Nel 2023, il dipartimento di Protezione civile della Regione Sicilia - guidata da Renato Schifani - ha riavviato lavori da 14,5 milioni di euro per "interventi di consolidamento della frana di Niscemi" e nominato un responsabile del progetto. Lo dimostra una determina risalente al 27 ottobre di quell'anno. I lavori, però, non sono mai partiti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Niscemi, la frana e i soldi del Ponte: «Nessuno ha mai presentato un progetto»

La decisione di non inserire il decreto per il Ponte sullo Stretto nel consiglio dei ministri di oggi sembra nascondere un legame con l'emergenza a Niscemi.

Niscemi, per il dissesto in Sicilia c'erano 99 milioni del Pnrr: la città non ha presentato progetti. Schifani: "Dal Comune mai una richiesta in 9 anni"

La frana a Niscemi preoccupa i cittadini e tiene banco in tribunale.

