Bruxelles approva la seconda tranche dei fondi Safe Anche l’Italia tra i beneficiari

La Commissione europea ha approvato la seconda tranche dei fondi Safe, destinata a sostenere investimenti nell’ambito della sicurezza e della difesa. L’Italia figura tra i beneficiari di questa fase del pacchetto da 150 miliardi di euro, volto a rafforzare le capacità dell’Unione Europea nel settore. Questo finanziamento si inserisce nel quadro delle iniziative volte a promuovere la cooperazione e lo sviluppo di infrastrutture strategiche tra gli Stati membri.

La Commissione europea ha formalmente approvato la seconda tranche di finanziamenti nell'ambito del pacchetto Safe (Security Action for Europe), lo strumento da 150 miliardi di euro in prestiti garantiti dalla Commissione concepito per sostenere gli investimenti congiunti nella difesa e nell'industria militare dell'Unione. A confermarlo è il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, in un post su X. Tra gli otto Paesi che beneficeranno di questa nuova ondata di risorse, pari a 75 miliardi di euro, figura anche l'Italia, confermando la sua partecipazione alla più ampia iniziativa di rafforzamento della prontezza operativa europea.

