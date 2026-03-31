WTA Charleston 2026 Putintseva e Yastremska avanzano ai sedicesimi Sorpresa Urhobo

Nel torneo WTA di Charleston 2026 si sono disputati dieci incontri di primo turno nella prima giornata. Tra i risultati, Putintseva e Yastremska hanno superato il turno e si sono qualificate per i sedicesimi di finale. La giornata è stata caratterizzata anche dalla vittoria a sorpresa di una giocatrice nota come Urhobo.

Dieci incontri di primo turno caratterizzano il programma della prima giornata del torneo WTA di Charleston. Superano l’esame del debutto e guadagnano il pass per i sedicesimi di finale la kazaka Yulia Putintseva e l’ucraina Dayana Yastremska. Avanza, a sorpresa, la giovanissima statunitense Akasha Urhobo. In apertura di programma la statunitense Katie Volynets, numero 86 della graduatoria, rimonta la tedesca Eva Lys 5-7 6-2 6-0 in due ore e quattordici minuti. La kazaka Yulia Putintseva, numero 72 WTA, regola la neozelandese Lulu Sun 7-6(6) 6-2 in un’ora e cinquantacinque minuti e si regala la sfida di secondo turno contro la testa di serie numero uno Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Charleston 2026, Putintseva e Yastremska avanzano ai sedicesimi. Sorpresa Urhobo Articoli correlati WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e YastremskaUn nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells. WTA Indian Wells 2026, avanzano Sabalenka, Gauff e Anisimova. Tomljanovic sfiderà Paolini nei sedicesimiIl torneo WTA di Indian Wells torna in campo per il secondo turno della parte alta del tabellone. WTA Dubai 2026, Anisimova passa ai sedicesimi senza giocare. Ruzic avanza da lucky loserIl torneo di Dubai, secondo WTA 1000 della stagione inizia con un nutrito programma di match del primo turno.