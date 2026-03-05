WTA Indian Wells 2026 Potapova sfiderà Paolini al secondo turno Avanzano Cirstea e Yastremska

Nel torneo WTA 1000 di Indian Wells, il primo turno si è aperto con diversi incontri, tra cui quello tra Potapova e Paolini che si svolgerà al secondo turno. Inoltre, sono passate nel tabellone principale Cirstea e Yastremska, che hanno superato le rispettive partite di apertura. La giornata ha visto quindi alcune giocatrici avanzare e altre ancora in corsa, determinando il quadro delle prossime sfide.

Un nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells. Anastasia Potapova supera il test d’esordio e sarà l’avversaria di Jasmine Paolini nei trentaduesimi di finale. Avanzano al secondo turno la romena Sorana Cirstea e l’ucraina Dayana Yastremska. L’austriaca Anastasia Potapova rimonta la qualificata canadese Marina Stakusic 4-6 6-1 7-5 in due ore e venticinque minuti. L’australiana Ajla Tomljanovic supera la romena Gabriela Ruse 7-5 6-2 in un’ora e trentuno minuti. Nel confronto tra veterane la romena Sorana Cirstea regola la tedesca Tatjana Maria 6-4 4-6 6-3 in un’ora e cinquantanove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Yastremska Sorteggio WTA Indian Wells 2026: Paolini, il quarto di finale con Gauff snodo chiave per sognareJasmine Paolini, rivitalizzata dalla semifinale conquistata la scorsa settimana a Mérida, è pronta a tuffarsi nel torneo WTA di Indian Wells. WTA Cluj 2026, recap, Xinyu Wang e Potapova avanzano agli ottaviIl torneo WTA di Cluj completa il programma del primo turno del tabellone di singolare e gioca i primi due incontri degli ottavi. Contenuti utili per approfondire Indian Wells. Temi più discussi: WTA Indian Wells su SuperTennis: il percorso di Paolini; Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; WTA Indian Wells 2026, il tabellone femminile completo dopo l’ingresso delle qualificate: per Paolini occhio a Stakusic; La guida al Masters 1000 di Indian Wells. Indian Wells 2026: tabellone, calendario, orari, dove vederlo in diretta tvInizia la stagione dei Masters 1000 con il primo dei due appuntamenti del Sunshine Double. Sinner ai quarti potrebbe sfidare Shelton. Cobolli, Berrettini e Bellucci nel quarto di Musetti. Dal lato di ... today.it Indian Wells 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTADal 4 al 15 marzo si gioca il torneo di Indian Wells 2026, con in palio i titoli ATP Masters 1000 maschile e WTA 1000 femminile: scopri di seguito tutte le partite e i risultati in tempo reale. olympics.com Emyli in Paris No Emyli con Jas a Indian Wells Jasmine Paolini con Lily JCollins jasmine_paolini ig - facebook.com facebook Gli italiani in campo oggi al primo turno di Indian Wells: Berrettini vs. Mannarino secondo match dopo le 22 italiane (circa mezzanotte) Bellucci vs. Diallo secondo match dopo le 20 italiane (circa le 22) x.com