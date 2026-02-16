WTA Dubai 2026 Anisimova passa ai sedicesimi senza giocare Ruzic avanza da lucky loser

Amanda Anisimova, dopo aver ricevuto un bye, si è qualificata per i sedicesimi del WTA Dubai 2026 senza scendere in campo, mentre Ruzic ha conquistato il passaggio grazie alla possibilità offerta ai lucky losers. Nel primo giorno del torneo, molte giocatrici hanno affrontato il primo turno, con partite che si sono concluse in modo rapido e senza grandi sorprese.

Il torneo di Dubai, secondo WTA 1000 della stagione inizia con un nutrito programma di match del primo turno. L'americana Amanda Anisimova approfitta del forfait della rivale e avanza ai sedicesimi. Antonia Ruzic passa da eliminata al primo turno delle qualificazioni a qualificata al secondo del tabellone principale. Passa il turno senza neanche scendere in campo Amanda Anisimova. L'americana, testa di serie numero due, approfitta del ritiro della ceca Barbora Krejcikova. Antonia Ruzic è certamente il personaggio del giorno. La croata, ripescata come lucky loser dopo aver perso al primo turno della qualificazione, prevale 6-1 5-7 6-2 sulla britannica Emma Raducanu in due ore e venti minuti.