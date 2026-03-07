WTA Indian Wells 2026 avanzano Sabalenka Gauff e Anisimova Tomljanovic sfiderà Paolini nei sedicesimi

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, Sabalenka, Gauff e Anisimova sono passate al secondo turno. Sabalenka, numero uno del mondo, ha vinto il suo match, mentre Gauff e Anisimova hanno ottenuto la qualificazione con successi nelle rispettive gare. Nel tabellone si prepara anche il match tra Tomljanovic e Paolini, che si sfideranno nei sedicesimi di finale.

Il torneo WTA di Indian Wells torna in campo per il secondo turno della parte alta del tabellone. Debutto vincente per la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e per il duo statunitense Coco Gauff- Amanda Anisimova. Jasmine Paolini vince in rimonta e sfiderà Tomljanovic nei sedicesimi. Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, supera la giapponese Himeno Sakatsume 6-4 6-2 in un'ora e dodici minuti. La statunitense Coco Gauff regola l'uzbeka Kamilla Rakhimova 6-3 7-6(5) in due ore di gioco. Amanda Anisimova, dopo aver perso il primo set, domina la russa Anna Blinkova e chiude il match 5-7 6-1 6-0 in un'ora e quaranta minuti. L'australiana Ajla Tomljanovic travolge la cinese Xinyu Wang, 6-3 6-1 in un'ora e nove minuti e sfiderà Jasmine Paolini nei sedicesimi.