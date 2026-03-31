WTA Bogotá 2026 Panna Udvardy agli ottavi Bene anche Maria e Kawa

Si apre la Copa Colsanitas 2026 a Bogotá, torneo di categoria WTA 250. Tra le giocatrici in campo, Panna Udvardy ha superato il primo turno e si è qualificata per gli ottavi di finale. Anche le altre tenniste in gara, tra cui Maria e Kawa, hanno ottenuto risultati positivi nei loro incontri iniziali. La competizione prosegue con le sfide delle prossime giornate.

Primo turno Despina Papamichail (Grecia) b. Anastasia Tikhonova (Russia, Q) 6-3 6-1 Julia Riera (Argentina, WC) b. Séléna Janicijevic (Francia, Q) 7-6 (5) 6-1 Panna Udvardy (Ungheria, 8) b. Maria Torres Murcia (Colombia, WC) 6-1 1-6 6-0 Julieta Pareja (Stati Uniti, WC) b. Elizabeth Mandlik (Stati Uniti) 6-3 6-3 Katarzyna Kawa (Polonia) b. Carole Monnet (Francia) 6-1 6-0 Tatjana Maria (Germania, 4) b. Valentina Mediorreal Arias (Colombia, WC) 6-2 6-1 WTA Hobart 2026, travolgente debutto di Iva Jovic. Tatjana Maria vince lo scontro tra veterane Sport in tv oggi (martedì 31 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi, martedì 31 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Bogotá 2026, Panna Udvardy agli ottavi. Bene anche Maria e Kawa Articoli correlati WTA Miami 2026, Gauff vince il derby con Parks. Agli ottavi anche Andreeva, Mboko e AnisimovaProsegue il WTA 1000 di Miami, con un tabellone che ha finalmente completato tutti i match del secondo turno, mentre si sono già anche delineati i... WTA Dubai 2026, Rybakina, Gauff e Pegula approdano agli ottaviIl torneo WTA di Dubai torna in campo: la seconda giornata di gare propone un nutrito programma di match che completano il secondo turno. WTA Auckland 2026, Eala e Svitolina approdano agli ottavi di finaleLa terza giornata del torneo WTA di Auckland propone un fitto programma di incontri destinato a completare il primo turno.