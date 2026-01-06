WTA Auckland 2026 Eala e Svitolina approdano agli ottavi di finale

Durante la terza giornata del WTA Auckland 2026, si sono conclusi gli incontri del primo turno, con Eala e Svitolina che si sono qualificate per gli ottavi di finale. Il torneo prosegue con un ricco programma di partite, offrendo spunti interessanti per gli appassionati di tennis. L’evento si conferma un momento importante nel calendario femminile, con sfide che promettono spettacolo e livello tecnico elevato.

La terza giornata del torneo WTA di Auckland propone un fitto programma di incontri destinato a completare il primo turno. Inizio convincente per Elina Svitolina, prima favorita del tabellone, che accede di slancio agli ottavi di finale. Esordio con rimonta per la filippina Alexandra Eala. Travolgente esordio nel torneo per Elina Svitolina. L’ucraina, testa di serie numero uno, liquida la francese Varvara Gracheva 6-3 6-1 in un’ora e diciassette minuti. Alexandra Eala, testa di serie numero quattro, rimonta la veterana croata Donna Vekic 4-6 6-4 6-4 in due ore e trentotto minuti. La wild card britannica Katie Boulter supera la qualificata ucraina Yulia Starodubtseva 6-3 6-3 in un’ora e trentatré minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Auckland 2026, Eala e Svitolina approdano agli ottavi di finale Leggi anche: WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto piega in due set Parks ed approda agli ottavi Leggi anche: WTA Ningbo 2025, Samsonova e Muchova approdano agli ottavi. Esce Tauson Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Entry List Wta Auckland 2026: partecipanti ed italiane presenti; WTA Auckland, il tabellone: Possibile sfida Venus Williams-Cocciaretto, Svitolina n. 1 del seeding; Tabellone WTA Auckland 2026: sorteggiate le prime avversarie di Cocciaretto e Venus Williams; Tabellone WTA Auckland 2026: c’è Venus Williams con Cocciaretto dalle sue parti. WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. Esordisce la coppia Williams/Svitolina - WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. spaziotennis.com

WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 gennaio. Scatta l’ora di Cocciaretto - WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 gennaio. spaziotennis.com

WTA Auckland: fuori Navarro e Stephens, Jones e Jovic protagoniste all’esordio - Jovic protagonista anche nel torneo di doppio, dove con Eala supera la coppia Svitolina- ubitennis.com

La n.15 WTA eliminata da Jones, Stephens fuori al rientro. Jovic protagonista anche nel torneo di doppio, dove con Eala supera la coppia Svitolina-Williams - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.