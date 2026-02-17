WTA Dubai 2026 Rybakina Gauff e Pegula approdano agli ottavi
Al WTA di Dubai, Rybakina, Gauff e Pegula si qualificano agli ottavi, tutto dopo aver vinto le loro partite. La seconda giornata di torneo ha visto anche altri incontri, con molte giocatrici che si sono giocate il passaggio del turno. I match si sono svolti sul cemento del centro sportivo, attirando l’attenzione di tanti tifosi presenti.
Il torneo WTA di Dubai torna in campo: la seconda giornata di gare propone un nutrito programma di match che completano il secondo turno. Debutto agevole per le favorite Elena Rybakina, Coco Gauff e Jessica Pegula che approdano agli ottavi di finale senza patemi. La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero uno, travolge l’australiana Kimberly Birrell 6-1 6-2 in un’ora e due minuti. Coco Gauff, testa di serie numero tre, supera l’ostica russa Anna Kalinskaya, numero 23 del ranking WTA, 6-4 6-4 in un’ora e trentatré minuti. Debutto agevole per Jessica Pegula. La statunitense, quarta favorita del tabellone, piega la francese Varvara Gracheva 6-4 6-0 in un’ora e dodici minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
